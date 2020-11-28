Никас Сафронов: «Журналисты наподобие Малахова испортили последние годы Джигарханяна»

28.11.2020, 13:12, Разное

Когда Никас Сафронов узнал о смерти Армена Джигарханяна, он написал в микроблоге Instagram трогательный пост, посвященный легендарному актеру. Художник считает, что «журналисты наподобие Андрея Малахова испортили и омрачили последние годы жизни» его близкого друга.

Вместе с Арменом Борисовичем Никас Сафронов работал над спектаклем «Пигмалион». По его словам, это был великий артист, с которым из молодого поколения актеров не сможет сравниться никто. По мнению художника, Армен Джигарханян мог бы еще пожить, но в последнее время мучился душевными страданиями из-за пристального внимания прессы к своей персоне. Журналисты постоянно его донимали и пытались вмешиваться в личную жизнь. В программах, в которых обсуждали великого актера, было «гротескное преувеличение и огромное количество лжи». Это, по словам Никаса Сафронова, приносило боль Армену Джигарханяну.

Художнику обидно, что на имени его друга многие «пиарятся». Это делала его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская, а сегодня продолжает Алена Кравец. Светская львица заявила, что хочет родить от покойного Армена Борисовича ребенка. При жизни великий актер прибегнул к услуге криоконсервации сперматозоидов. 35-летняя певица убеждена, что гены таких одаренных людей не должны зря пропадать, а дети получатся красивыми и талантливыми. Сына от легендарного актера она бы назвала Арменом, а дочь – Еленой. Никас Сафронов заявил журналистам, что все слова Алены Кравец направлены на то, чтобы поднять ее собственный рейтинг.