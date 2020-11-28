Армения потребует от России компенсацию за поражение в Карабахе

28.11.2020, 13:03, Разное

Никол Пашинян выдвинул претензии к России за поражение армии Арцаха (Нагорного Карабаха) и поддерживавшей её армии Армении в недавнем противостоянии с Вооружёнными силами Азербайджана, закончившемся сдачей 5-ти районов республики. Он заявил, что это произошло из-за предательства армянского народа Россией.

Выступая сегодня перед парламентом республики, Пашинян сказал: «Россия, как и Армения — члены ОДКБ, и Россия должна была оказать нам военную и иную помощь. Русские веками помогали и спасали наш народ, и от этой обязанности их никто не освобождал. Поэтому то, поражение, которое мы потерпели в Арцахе — это прямое предательство России. И она за это заплатит!»

По дипломатическим каналам МИД Армении уже связался с МИД России и предъявил ноту протеста, а также финансовые претензии на 2,6 млрд долларов. Не исключается и предъявление территориальных претензий Армении к РФ для компенсации ею потерь в Нагорном Карабахе. Речь может пойти о землях Краснодарского или Ставропольского края или об отдельных районах Крыма, сообщили в МИДе республики. МИД России «изучает заявления армянских коллег», заявили в ведомстве.