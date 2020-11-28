В разведке США считают, что к убийству “отца иранской бомбы” может быть причастен Израиль – СМИ

28.11.2020, 13:00, Новости дня

За покушением на ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стоять Израиль. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на американского чиновника и двух сотрудников американской разведки.

Издание отмечает, что остается неясным, были ли Соединенные Штаты, один из главных союзников Израиля, осведомлены об операции. Белый дом, Центральное разведуправление США, а также израильские официальные лица отказались комментировать гибель Фахризаде.

По мнению NYT, убийство ученого может “значительно осложнить” попытки избранного президента США Джо Байдена возобновить действие ядерной сделки с Ираном, из которого Соединенные Штаты вышли при Дональде Трампе.

В переходной администрации Байдена не комментировали произошедшее.

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Он погиб вечером 27 ноября в результате нападения неизвестных в пригороде Тегерана.