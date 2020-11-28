 

В разведке США считают, что к убийству “отца иранской бомбы” может быть причастен Израиль – СМИ

28.11.2020, 13:00, Новости дня

За покушением на ведущего иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде может стоять Израиль. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на американского чиновника и двух сотрудников американской разведки.

Издание отмечает, что остается неясным, были ли Соединенные Штаты, один из главных союзников Израиля, осведомлены об операции. Белый дом, Центральное разведуправление США, а также израильские официальные лица отказались комментировать гибель Фахризаде.

По мнению NYT, убийство ученого может “значительно осложнить” попытки избранного президента США Джо Байдена возобновить действие ядерной сделки с Ираном, из которого Соединенные Штаты вышли при Дональде Трампе.

В переходной администрации Байдена не комментировали произошедшее.

Фахризаде родился в 1958 году, был ведущим разработчиком иранской ядерной программы, преподавал физику в Университете имама Хусейна в Тегеране. Фахризаде был офицером Стражей исламской революции. По данным Совета Безопасности ООН, погибший был старшим научным сотрудником министерства обороны Ирана и вооруженных сил страны.

Как пишет The Wall Street Journal, Фахризаде называли “отцом иранской бомбы” и сравнивали с американским физиком Робертом Оппенгеймером – создателем первой атомной бомбы.

Он погиб вечером 27 ноября в результате нападения неизвестных в пригороде Тегерана. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Фургал не признал вину в организации убийств

12.11 / В 2020 году в Полтавской области построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом – председатель Полтавской ОГА Синегубов

23.07 / Лукашенко требует выдворять из Беларуси журналистов BBC и Радио Свобода

24.08 / Коронавирус у хоккеистов клуба «Трактор» назвали детской болезнью

06.07 / Эйдман о заявлении Бородая: Кремль, видимо, всерьез рассматривает возможность новой аннексии

09.10 / Президент Киргизии уволил начальника Генштаба ВС

11.11 / Премьер-министр Армении объявил о завершении войны в Нагорном Карабахе

15.07 / В РПЦ оценили значение превращения Айя-Софии в мечеть для патриарха Варфоломея

05.10 / Стало известно о возможном иммунитете к COVID-19 после ОРВИ

04.07 / “Слуга народа” не будет затягивать назначение главы Нацбанка Украины – Верещук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска