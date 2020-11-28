“Мы никогда не сможем это простить”. Зеленский призвал украинцев зажечь свечу в знак памяти жертв голодоморов

28.11.2020, 13:00, Новости дня

В Украине 28 ноября чтят память жертв голодоморов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня в 16.00 присоединиться к общенациональной минуте молчания и зажечь в своих окнах свечу памяти, говорится на сайте президента.

“Ежегодно в последнюю субботу ноября в память и сердце каждого из нас приходит страшный гость – это воспоминание о нечеловеческих преступления, которые убили миллионы украинцев. В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы. Этот день – сегодня. День памяти жертв голодоморов”, – отметил президент.

Зеленский напомнил, что в этот день украинцы вспоминают и чтят память всех погибших от голодоморов 1921-го, 1922-го, 1923-го,1946-го, 1947-го годов, а также одного из самых страшных голодоморов – 1932 – 33-го годов.

“Следствием Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне. Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить”, – подчеркнул украинский президент.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. В этом году это будет 28 ноября.