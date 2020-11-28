 

“Мы никогда не сможем это простить”. Зеленский призвал украинцев зажечь свечу в знак памяти жертв голодоморов

28.11.2020, 13:00, Новости дня

В Украине 28 ноября чтят память жертв голодоморов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев сегодня в 16.00 присоединиться  к общенациональной минуте молчания и зажечь в своих окнах свечу памяти, говорится на сайте президента.

“Ежегодно в последнюю субботу ноября в память и сердце каждого из нас приходит страшный гость – это воспоминание о нечеловеческих преступления, которые убили миллионы украинцев. В этот день душу нашей матери Украины обжигает невыносимая боль, а на ее глазах дрожат слезы. Этот день – сегодня. День памяти жертв голодоморов”, – отметил президент.

Зеленский напомнил, что в этот день украинцы вспоминают и чтят память всех погибших от голодоморов 1921-го, 1922-го, 1923-го,1946-го, 1947-го годов, а также одного из самых страшных голодоморов – 1932 – 33-го годов.

“Следствием Голодомора, который признан геноцидом против нашего народа со стороны тоталитарного сталинского режима, стали миллионы жертв среди украинцев. Это потери, сопоставимые с теми, которые понесла Украина во Второй мировой войне. Как можно стремиться уничтожить целый народ? Почему и за что? Мы никогда не сможем понять. Мы никогда не сможем этого забыть. Мы никогда не сможем этого простить”, – подчеркнул украинский президент.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube

Голодомор 1932–1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской ССР. День памяти жертв Голодомора отмечают в четвертую субботу ноября. В этом году это будет 28 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.07 / Кремль оценил вывод американских войск из Германии

22.11 / В Москве не исключили возможности участия США в ДОН при новой администрации

05.11 / Шустер: Может ли Зеленский быть избранным на второй срок? Зависит от оппонента

12.08 / В РФ подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

04.07 / Еще в одном городе США произошла стрельба в торговом центре, ранен один человек

10.10 / Бывший глава Серпуховского района Шестун перестал голодать в СИЗО

29.06 / The Guardian – Трампа критикуют за игру в гольф в разгар эпидемии

07.08 / Минюст США обвинил Коломойского и Боголюбова в кражах и отмывании миллиардов из “ПриватБанка”

12.08 / Ученые научились опреснять воду с помощью солнечной энергии

30.09 / Власти Москвы объяснили необходимость внеплановых каникул для школьников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска