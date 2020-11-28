Сестре обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате избрали меру пресечения

28.11.2020, 12:44, Новости дня

Сестре волгоградца Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве из-за ссоры в родительском чате запретили определенные действия на два месяца по обвинению в подстрекательстве, сообщила руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

«Ей избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия, принимая во внимание, что у нее двое маленьких детей», – цитирует РИА «Новости» Вальковскую.

Ранее сестру Мелконяна и ее мужа заподозрили в подстрекательстве, поскольку женщина настаивала на силовом методе решения конфликта.

Напомним, в одном из банков Волгограда 24 октября отцу-одиночке Роману Гребенюку пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате. Мужчина умер в реанимации. Волгоградский областной суд оставил под арестом Арсена Мелконяна, обвиняемого в убийстве Гребенюка.

Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой Мелконяна. Бывшая жена убитого раскрыла детали возникших в Сети разногласий.

Адвокат Павел Астахов заявил газете ВЗГЛЯД, что сестру напавшего на волгоградца за перепалку в родительском чате и ее мужа могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.