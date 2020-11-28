Мнение: Коротко о шахматах. 28.11.2020

28.11.2020, 9:24, Разное

Внезапно. Шахматная инфографика на основе официальной статистики FIDE.

На первой картинке, количество гроссмейстеров по странам на 100 000 населения.



Первые 85 стран по этому показателю. Практически все республики бывшего СССР в верху списка – все это часть наследия Советской шахматной школы.

Да и не только бывшие республики. Многие страны из списка также включают в себя многих бывших советских гроссмейстеров.



Где живут сильнейшие игроки мира. Топ-100 на ноябрь 2020. На территории бывшего СССР живут 42 человека.

PS1. О влиянии сериалов.

После выхода сериала "Ферзевый гамбит" https://colonelcassad.livejournal.com/6291407.html, странички FIDE и странички многих известных шахматистов просто забиты фотографиями Бэт Хармон и обсуждениями сериала. Кроме того, в США после его премьеры, продажи шахматных фигур, досок и часов выросли на 87%, продажи шахматных книг на 603%, а в группах начальной подготовки возросло кол-во девочек. Может сериал и имеет ряд недостатков, но с точки зрения популяризации шахматной игры он уже сделал немало. Даже фильм про матч Фишера и Спасского "Жертвуя пешкой"

https://colonelcassad.livejournal.com/2537117.html, если брать в целом, прошел без особого энтузиазма в шахматном мире. А вот тут авторы сумели зацепить.

Тут видимо главный плюс в том, что в "Ферзевом гамбите" показано вхождение в шахматный мир с азов, в то время, как матч Фишер-Спасский это уже больше про борьбу систем и уже сложившихся шахматных титанов, в котором крайне мало о том, какой длинный и извилистый путь побед и поражений прошли Фишер и Спасский к этому матчу.



Чемпион мира Александр Алехин, гроссмейстер Сало Флор, Вера Менчик и менеджер Алехина.

Но и конечно, фильм про Бэт Хармон, удачно наложился на торжествующую в США повесточку, когда сильная и независимая женщина превозмогает мужчин в интеллектуальном противоборстве, доказывая, что она ничем не хуже. На практике, такое удается единицам женщин, которые в среднем играют хуже мужчин, но с точки зрения идеи гендерного равноправия, данная выдуманная история идеально ложиться в в текущие идеологические смыслы транслируемые масс-медиа. Хотя, конечно, если углубиться в историю, женщинам особо никто не мешал играть в шахматы с мужчинами еще со времен Веры Менчик в 20-30х годах, которая играла в одних турнирах с чемпионами мира, периодически побеждая сильных мужчин, что привело к созданию шутливого "клуба Веры Менчик", куда записывали тех, кто ей проигрывал.



В СССР применяли феменитивы, когда это еще не было мейнстримом.

Просто женщин соревновалось с мужчинами не так много, потому что сильных женщин было мало. И даже сейчас, когда их достаточно много, по настоящему бороться в "плотных слоя атмосферы" мужских супертурниров мало кто может. Это могла Юдит Полгар, отчасти Хоу Ифань. Остальным остается бороться с мужчинами в опен-турнирах и редких пред-элитных круговиках. И этот факт в целом вряд ли что-то в ближайшее время изменит, хотя нельзя исключать, что возможный рост интереса к женским шахматам, приведет к появлению новых талантливых девушек, которые смогут добиться уровня Юдит Полгар и Хоу Ифань. Так что, повесточка повесточкой, но это тот случай, когда от нее даже может быть определенная польза.



Кстати, большинство актеров из фильма изображающих гроссмейстеров и мастеров, до съемок в сериале даже не знали, как ходят фигуры.

PS2. Плюс для севастопольских шахматистов.

Наша старая федерация приказала долго жить и самораспускается в декабре.

В декабре будет собрание актива и будет решаться вопрос о пересоздании федерации.

Новый сайт федерации тут http://sev-chess.ru/

ВК тут https://vk.com/club199513067

В январе должен был быть финал Чемпионата Города, где вроде как нужно было защищать звание чемпиона города, но теперь даже не знаю – тут и запрет на массовые мероприятия в связи с коронавирусом и непонятки с федерацией. Все достаточно туманно у нас в шахматах.