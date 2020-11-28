Коронавирус может привести к потере слуха

28.11.2020, 12:18, Разное

Стало известно о новых последствиях, вызываемых коронавирусом. Так, согласно исследованиям российских ученых, Covid-19 в ряде случаев может привести к потере слуха.

Проблему осложнений из-за коронавируса изучили специалисты российского ФБМА. В ходе работы был выявлен ранее неизвестный симптом. Вследствие поражения верхних дыхательных путей человек, переболевший Sars Cov 2 иногда теряет слух. Сенсоневральная тугоухость, которая является следствием инфекции, заключается в поражении структур во внутреннем ухе.

Стоит отметить, патогены коронавируса чаще всего поражают нижние дыхательные пути. Но в ряде случаев, в том числе при инфицировании детей, болезнь влияет и на органы выше гортани. В таких случаях недуг отражается на внутреннем ухе, исследование почти 800 пациентов показало наличие указанной патологии у 80% из них.

При этом тугоухость никоим образом себя не проявляла, сообщают ученые. Обнаружение новых последствий Covid-19 даст возможность вовремя выявлять и лечить расстройства слуха у пациентов.