Директор Ольги Бузовой рассказал о ее планах на семейную жизнь

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28.11.2020, 12:18, Разное

Пиар-директор Ольги Бузовой пояснил о планах артистки на личную жизнь. Антон Богославский опроверг информацию о том, что ведущая вышла замуж за блогера Давида Манукяна.
Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются уже больше года. Пара не скрывает, что их отношения уже давно вышли на новый уровень. Певица и блогер мечтают стать родителями, но с бракосочетанием пока не спешат. По словам пиар-директора певицы, в ближайшее время ее ждут сольные концерты и множество проектов на телевидении.

Еще осенью прошлого года Ольга Бузова стала носить помолвочное кольцо на безымянном пальце. Тем самым она намекнула, что Давид Манукян сделал ей предложение. С тех пор поклонники не забывают спрашивать у знаменитостей, оформили ли они официально свои отношения. В то же время, по словам Богославского, печати в паспорте у певицы и блогера нет.

Недавно Давид Манукян в интервью Алле Довлатовой рассказала, что мечтает о детях. Он хочет, чтобы возлюбленная подарила ему троих наследников. Торопить с этим вопросом Ольгу Бузову рэп-исполнитель пока не намерен. Он прекрасно понимает, что артистка много работает. В то же время пара разговаривает на тему детей. Сама же Бузова очень хочет стать матерью. Давид Манукян считает, что дети – осознанный шаг, к которому необходимо прийти, пишет портал «Политэксперт».



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