Любовь Успенская постоянно плачет из-за ссор с дочерью

28.11.2020, 12:18, Разное

Популярная российская певица Любовь Успенская из-за ссор с дочерью Татьяной Плаксиной постоянно плачет. Артистка из-за тяжелого эмоционального состояния была вынуждена обратиться к психологу.

Татьяна Плаксина после ссоры со звездной матерью улетела к отцу в США. После этого Любовь Успенская начала сильно переживать за наследницу, ведь в определенный период времени считала ее лучшей подругой. Когда-то дочь королевы шансона занималась йогой и выступала против вредных привычек.

В один момент ситуация изменилась. В США Татьяна Плаксина начала вести себя довольно неадекватно, она даже попала в психиатрическую клинику. Все эти события негативно сказались на здоровье самой Любови Успенской. Известно, что у нее постоянно скачет давление и расшатана нервная система.

На публике артистка старается держать себя в руках, но дома, по рассказам знакомых, постоянно плачет. Поскольку у нее не получается справиться с ситуацией самостоятельно, пришлось обратиться к психологу. На контакт с дочерью Успенская пока не идет, но продолжает обеспечивать ее всем необходимым в США. Отдушину знаменитость находит только в музыке.