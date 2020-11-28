 

Степанов считает, что “карантин выходного дня” “сбил динамику” заболеваемости COVID-19

28.11.2020, 12:06, Новости дня

На следующей неделе Министерство здравоохранения Украины обнародует информацию об эффективности “карантина выходного дня”. Об этом 27 ноября в эфире телеканала “Интер” заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Мы на следующей неделе скажем, удалось ли достичь эффекта, которого мы хотим. Но уже мы так видим и понимаем, что мы сбили недельную динамику заболеваемости”, – отметил Степанов.

Он также добавил, что эффект от “карантина выходного дня” необходимо рассматривать в комплексе с другими ограничительными мерами, действующими в Украине.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине последние три дня фиксируются рекордные показатели заболеваемости COVID-19. Так, за предыдущие сутки болезнь подтвердили у более 16 294 тыс. пациентов, общее количество заразившихся превысило 709 тыс., из которых 335,3 тыс. выздоровели, более 12 тыс. умерли.

11 ноября Кабинет Министров Украины ввел “карантин выходного дня” в дополнение к другим ограничительным мерам. В течение трех-уик-эндов (14–15, 21–22 и 28–29 ноября) непродовольственные магазины, развлекательные заведения должны быть закрыты, заведения общественного питания могут работать только на вынос.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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