 

Мэра Буэнос-Айреса решили засудить за насилие в день похорон Марадоны

28.11.2020, 11:50, Новости дня

Департамент по правам человека Аргентины подал иск в суд Буэнос-Айреса о возбуждении дела против мэра столицы Аргентины Орасио Родригеса Ларреты за жесткие меры, которые полиция применяла против фанатов во время прощания с футболистом Диего Марадоной, говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что иск также подан и в отношении вице-мэра города Диего Сантильи. Сообщается, что полиция использовала слезоточивый газ и водометы для разгона толпы, пытавшейся попасть в президентский дворец, где проходило прощание с умершим футболистом, передает «Р-Спорт».

В иске содержится просьба о проведении расследования в отношении высшего руководства города в связи с запугиванием населения, злоупотреблением полномочиями и оставлением в опасности из-за насильственных действий со стороны сотрудников полиции. К заявлению были приложены фотографии, которые "не позволяют предполагать, что злоупотребления со стороны полиции были отдельными отклонениями" некоторых сотрудников. Предполагается, что систематичность действий свидетельствует о некоем вышестоящем приказе.

Накануне в суд решил подать и адвокат Диего Марадоны Матиас Морла на сотрудника похоронного бюро, обслуживавшего ритуальные услуги, за фотографию у открытого гроба с аргентинцем.

В четверг сообщалось, что в центре Буэнос-Айреса вспыхнули столкновения между полицейскими и фанатами бывшего игрока сборной Аргентины, которые пришли на панихиду по спортсмену.

Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В связи с кончиной спортсмена президент Аргентины Альберто Фернандес объявил в стране трехдневный траур. Аргентинское посольство в Москве приспустило флаг в знак скорби по спортсмену. Марадону похоронили в четверг на кладбище Jardin de Paz, расположенном в пригороде Буэнос-Айреса. На этом же на кладбище похоронены родители футболиста.

В составе сборной Аргентины в 1986 году он стал чемпионом мира, в 1990 году – серебряным призером Чемпионата мира. Выступал за аргентинские и итальянские клубы. Дважды становился чемпионом Италии в составе «Наполи».

По результатам голосования на сайте ФИФА, в 2000 году Марадона был признан лучшим футболистом XX века.



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