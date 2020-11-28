 

Запуск «Союза» перенесли

28.11.2020, 11:50, Новости дня

Запуск спутника ОАЭ на российской ракете «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане, запланированный на 29 ноября, переносится на 30 ноября, либо 1 декабря, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Сейчас рассматриваются две даты – либо 30 ноября, либо, если не позволит погода, 1 декабря по московскому времени», – сказал источник РИА «Новости».

Пуск, по информации источника, должен пройти в 4.33 мск.

За неделю до этого во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России. Неисправность в дальнейшем подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Однако он отметил, что неисправная деталь, допущена к запуску с космодрома.

Напомним, старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку «Фрегат».



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Родственники жертв MH17 призвали США предоставить спутниковые снимки с запуском ракеты, чтобы не допустить “победы сил тьмы”

18.10 / В Минздраве рассказали, сколько больничных коек по Украине заняли больные COVID-19

23.10 / Названы причины катастрофы Ан-26 под Харьковом

26.11 / “Средств на марки нет”. Украинские суды прекращают отправку повесток, уведомлений и другой корреспонденции

24.06 / Посол рассказал, как на статью Путина отреагировали в Германии

10.08 / Тихановская обратилась к сотрудникам правоохранительных органов Белоруссии

08.11 / В мире растет риск новой глобальной войны – представитель минобороны Великобритании

19.07 / Курды обвинили Турцию в планах перебросить в Азербайджан сирийских боевиков

29.07 / США начали вывод военных из Германии

04.10 / Le Point – больше смотрителей, чем посетителей — вновь открывшийся Версаль остался без иностранных туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска