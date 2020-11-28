Врач рассказала, когда и чем сбивать температуру при коронавирусе

28.11.2020, 11:24, Разное

Врач Ольга Синицына рассказала, как и чем нужно сбивать температуру при заражении коронавирусом. Этот симптом наблюдается у девяти из десяти пациентов.

COVID-19 относится к заболеваниям ОРВИ, поэтому правила приема препаратов для понижения температуры являются стандартными. Однако в случае коронавируса нужно избегать самолечения. Все лекарственные средства должен назначать врач, это существенно ускорит процесс выздоровления.

При заражении коронавирусом температура тела поднимается выше 38 градусов. Организм проявляет свою естественную реакцию. Если показатели ниже 38,5 градуса, то от приема медикаментов лучше воздержаться. Исключения составляют только случаи, когда повышенная температура очень плохо переносится самим пациентом: у него появляются судороги, сильная головная боль, ломота во всем теле. Тогда рекомендуется начинать принимать спазмолитики. Во время болезни нужно пить много жидкости, часто проветривать помещение и увлажнять в нем воздух.

Для пожилых людей и детей критическим значением считается температура тела в 38 градусов. Если показатели близки к 39 градусам, то жаропонижающий препарат должен подобрать терапевт с учетом многих факторов, в том числе возраста.

При коронавирусе категорически нельзя употреблять аспирин. Врач должен назначить средства на основе ибупрофена. Однако это вещество нельзя принимать, если имеются нарушения ЖКТ. Не рекомендуется препарат и пожилым людям, поскольку существует риск развития кровотечений.

Оптимальным жаропонижающим средством специалисты ВОЗ считают лекарства на базе парацетамола. Однако стоит помнить о правильной дозировке.