 

«Бил беременную жену ногами»: Сын Владимира Конкина пожаловался на насилие отца

28.11.2020, 11:24, Разное

Сын Владимира Конкина во время съёмок телепередачи «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым пожаловался на насилие отца, который не жалел жену и детей. У актёра в холодильнике была специальная полка, куда он складывал деликатесы для себя, а его родственники в это время питались лишь макаронами с тушёнкой.
Ярослав Конкин вспомнил, что знаменитый отец «бил беременную жену ногами» и морально издевался над родственниками. Исполнитель роли старшего лейтенанта Владимира Шарапова в кинокартине «Место встречи изменить нельзя» не уделял должного внимания воспитанию детей. Конкин-младший рассказал, что однажды папа даже стрелял в него. Поэтому сейчас отношения между актёром и сыном оставляют желать лучшего. Вместе с тем наследник готов помириться с родителем, если Владимир Конкин пойдёт на компромисс и искренне изменится, а не будет делать вид, что всё хорошо исключительно ради пиара.

В ответ на критику актёр напомнил о своём возрасте. Владимир Конкин заявил, что инвалид второй группы не обязан содержать 48-летнего сына и 32-летнюю дочь. Актёр назвал «чудовищной ложью» слова об избиении ногами беременной жены. Зрители телепередачи раскритиковали Конкина за решение продать квартиру дочери Софии вскоре после её смерти.



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