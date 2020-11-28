Россиянам назвали причины для возврата части пенсии

28.11.2020, 11:24, Разное

Юрист Максимилиана Гришина объяснила, в каких случаях россияне должны будут вернуть пенсию. К причинам данного процесса относится счетная ошибка или же недобросовестность гражданина, на счет которого поступает выплата.

Когда пенсия назначена умершему человеку, его родственников будут просить совершенно обосновано вернуть денежные средства. В данном случае не рассматривается счетная ошибка. Бывают ситуации, когда, например, жил на Севере и получал повышенную выплату, но в один момент он переехал в другой регион. Начисленные деньги также нужно будет вернуть, поскольку имеется в виду злоупотребление.

Если требование выдвинуто Пенсионным фондом, то нужно обратиться в ближайшее отделение государственной структуры для выяснения всех деталей. Возможно, все вопросы получится решить в досудебном порядке, пишет портал «Политэксперт».