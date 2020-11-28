 

Главред “Фактов” Швец: Я крайне редко матерюсь. Но характеризовать ситуацию нынешнюю в Украине по-другому практически невозможно

28.11.2020, 11:12, Новости дня

Характеризовать ситуацию в Украине без мата практически невозможно. Об этом в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявил основатель и главный редактор газеты и интернет-издания “Факты” Александр Швец.

“Я человек интеллигентный. Я вообще крайне редко матерюсь. Я не собираюсь материться сейчас. Но характеризовать ситуацию нынешнюю в Украине по-другому практически невозможно”, – отметил он.

По его мнению, лучшим президентом Украины был Леонид Кучма, а с каждым следующим президентом планка опускалась все ниже и ниже.

Швец также отметил, что большую роль в нынешней ситуации в Украине сыграла Россия.

“Говорить, что только Россия виновата в том, что у нас так плохо, было бы неправильно, необъективно, несправедливо. О том, что во многом именно Россия сыграла роковую роль в том, что все наши пороки отечественные, особенно ярко проявившиеся в деятельности многих руководителей нашего государства, усугубились, – это правда”, – подчеркнул он.

Главред “Фактов” Швец: Сейчас вижу себя со стороны маленького, шестилетнего, который кричит: “Не опускайте маму в могилу!” Читайте полную версию интервью

В 1997 году Швец основал ежедневную газету “Факты и комментарии” (“Факты”), которая на пике популярности издавалась двухмиллионным тиражом. В 2018 году “Факты” начали выходить в формате еженедельника. До 2016 года владельцем газеты была компания Пинчука EastOne Group.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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