Стрельба произошла в торговом центре в США в «черную пятницу»

28.11.2020, 10:56, Новости дня

В результате стрельбы, которая произошла в торговом центре в Калифорнии, погиб один человек, еще один госпитализирован, сообщил телеканал ABC.

Инцидент произошел в торговом центре Arden Fair Mall в американском городе Сакраменто в Калифорнии в пятницу вечером (утро субботы мск) во время крупной распродажи «черная пятница», передает РИА «Новости».

В полиции заявили, что прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили двух раненных в результате стрельбы. Один из них скончался на месте, другого доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое. Подозреваемый в стрельбе смог скрыться, его ищет полиция. Стрельба произошла внутри здания, где находилось «много людей». По данным СМИ, после инцидента покупателей эвакуировали из торгового центра.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года – День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя «черной пятницы», и выходные за ней открывают сезон рождественских распродаж. В 2020 году «черная пятница» пришлась на 27 ноября.

Напомним, случаи стрельбы в США – не редкость. Так, 4 июля сообщалось о стрельбе в торговых центрах в двух городах США. 30 июля в Вашингтоне также произошла стрельба, восемь человек пострадали, один погиб, трое темнокожих мужчин были объявлены в розыск.