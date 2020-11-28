Познер сравнил молодежь с людьми своего поколения

28.11.2020, 10:56, Новости дня

Телеведущий Владимир Познер считает, что люди его поколения знали больше и были более образованы, чем молодое поколение.

«Если говорить о разнице, то я пока не вижу, чтобы представители молодого поколения больше знали, чем знали люди моего поколения, были более образованны, чем люди моего поколения», – сообщил телеведущий, слова которого приводятся на его сайте.

Он также высказал свою точку зрения на счет того, что, по распространенному мнению, современная молодежь общается более грубо, чем люди старшего поколения. «Я не уверен, что это так. Попробуй мне грубо ответь», – отметил Познер.

По его словам, понятие вежливости – это не понятие поколенческое, которое не имеет отношения к поколению, а «имеет отношение родителям, как они воспитали».

«И та идея, которая сегодня существует, что детям надо давать полную свободу, – я думаю, что это глубоко порочная идея. Потом вырастает маленький деспот. Иногда, я считаю, очень полезно дать хорошенько (…) словесно, чтобы человек понимал, что есть вещи, которые делать нельзя», – добавил он.

Ранее Познер назвал принятие православия и приход к власти большевиков причинами отставания РФ по экономическому развитию от Запада.