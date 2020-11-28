Президент Армении отправился в Москву

28.11.2020, 10:56, Новости дня

Президент Армении Армен Саркисян отправился в Москву с частным визитом для обсуждения процессов вокруг Нагорного Карабаха, сообщили в пресс-службе армянского лидера.

«Саркисян отправился 28 ноября с частным визитом в Москву. Продолжая обсуждения с представителями диаспоры, Саркисян встретится с членами армянской общины и действующими в РФ общинными структурами», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что в ходе встреч будут обсуждены процессы вокруг Нагорного Карабаха и сложившаяся в Армении обстановка.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговор состоялся в Ереване в рамках визита российской межведомственной делегации.

Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. В тот же день Пашинян выступил с обращением к соотечественникам, попытавшись объяснить подписание соглашения, детали которого раскрыл президент РФ Владимир Путин.

Недовольные решением о прекращении войны в Нагорном Карабахе жители Армении прорвали оцепление и ворвались в здание правительства республики в центре Еревана. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло в шок армянское общество.

Представитель оппозиционной армянской партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге в центре Еревана представил «дорожную карту» оппозиционных сил, в которой они потребовали отставки Пашиняна, создания временного правительства и организации досрочных выборов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что исход конфликта в Карабахе поверг в шок армянское общество и стал главной социально-политической причиной протестов в Ереване.