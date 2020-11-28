 

Уманский: Риск веерных отключений сегодня высок как никогда за последние десятилетия

28.11.2020, 10:18, Новости дня

Ситуация в электроэнергетической сфере Украины хуже, чем в теплоэнергетической. Такое мнение бывший министр финансов Украины Игорь Уманский выразил в интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

“В электроэнергетике ситуация значительно хуже. Помимо того, что значительно растут цены на электричество как для промышленности, так и для населения, энергетическая система находится сейчас на грани разбалансировки. Риск веерных отключений на сегодняшний день высок как никогда за последние десятилетия”, – сказал экс-министр.

По его словам, “проблематика, которая накопилась в энергетике, не решается почему-то”.

“Мы довели “Энергоатом” (предприятие, которое было всегда достаточно прибыльным) до убытков. У них нет ресурсов для проведения плановых ремонтов и увеличения производственных мощностей. Во время отопительного сезона, когда объем потребления электричества увеличивается, у них нет возможности запускать атомные блоки”, – объяснил Уманский.

Он считает, что риск энергетического кризиса “слишком высок”.

“Почему власть закрывает на это глаза, можно только догадываться. Но для страны это очередная проблема, о которой нельзя не говорить”, – подчеркнул Уманский.

Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками. Читайте полный текст интервью

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Уманский был назначен министром финансов в правительстве Дениса Шмыгаля 4 марта. На внеочередном заседании 30 марта Верховная Рада уволила его. В апреле 2020 года стало известно, что Уманский станет советником главы Офиса президента Андрея Ермака. 12 ноября он раскритиковал решение властей ввести “карантин выходного дня” в Украине и написал заявление об уходе из Офиса президента. 27 ноября Ермак сообщил, что принял отставку экс-министра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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