 

В мире COVID-19 за сутки заболели более 670 тыс. человек

28.11.2020, 10:18, Новости дня

По состоянию на утро 28 ноября в мире коронавирусом заразилось 61,6 млн человек (+671 тыс. за сутки), об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончалось 1,44 млн человек (+10,6 тыс. за сутки), выздоровело 39,44 млн.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 13,09 млн, умерло 264,9 тыс. человек, излечилось 4,94 млн.

В Индии, которая находится на втором месте, 9,35 млн заболевших, 136,2 тыс. умерших и 8,76 млн выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 6,24 млн человек инфицированы, почти 172 тыс. – умерли, выздоровело 5,58 млн человек.

На четвертом месте Франция с 2,25 млн заболевшими и 52 тыс. умерших, на пятом Россия – 2,2 млн человек инфицированы, 38,2 тыс. умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии, Мексике и Германии количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. В Перу, Польше и Иране инфицировано более 900 тыс. человек. 

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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