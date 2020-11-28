 

МВД Украины предупредило о новом мошенничестве в Telegram

28.11.2020, 10:18, Новости дня

В мессенджере Telegram появился новый вид мошенничества, сообщается на странице Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

“Ваши друзья получают сообщение якобы с вашего аккаунта: фото – ваше, однако, номер скрыт. Неизвестные просят одолжить деньги. Если вы получили такое сообщение, то лучше позвоните этому человеку и спросите, отправлял ли он подобную просьбу”, – призвали в МВД.

В случае, если вы стали жертвой интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по номеру 102 или в ближайшее отделение, “собрав все доказательства факта мошенничества”.

https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/3531559670264032

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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