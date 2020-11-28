Дмитрий Рогозин будет представлять Россию на Евровидении-2021

28.11.2020, 10:03, Разное

По итогам прошедшего в сети Интернет голосования, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выбран представителем России на песенном конкурсе Евровидение-2021, которое пройдёт 18-22 мая в Роттердаме. Рогозин намерен представить на суд музыкальной общественности одну из композиций, не вошедших в вышедший недавно на сайте Роскосмоса музыкальный альбом топ-менеджера.

Кандидатуру Рогозина на голосование внёс музыкант Юрий Лоза, который высоко отзывался о творчестве Рогозина и назвал публикацию его альбома «главным музыкальным событием десятилетия». По мнению Юрия Лозы, песня Рогозина станет мировым шлягером и встанет вровень с легендарной песней «Плот». В случае победы на песенном конкурсе Рогозин пообещал направить гонорар и все деньги, которые получит от проката песни в странах Евросоюза, на создание в Хабаровском крае первого российского гиперлупа.

«Эта песня – шедевр, хит, творение гения, настоящий космос. Она очень похода на мою композицию «Плот», там даже второй куплет такой же. Осталось только перевести текст на английский язык, для этого Роскосмос наймёт лучших переводчиков за 840 млн. рублей. Вот увидите, песню Дмитрия будут петь не только земляне всего мира, но и космонавты на МКС и пришельцы с пролетающих мимо космических кораблей», — заявил Юрий Лоза.