 

Боевики из гранатомета и пулемета обстреляли позиции украинских военных возле Авдеевки – штаб ООС

28.11.2020, 9:24, Новости дня

За прошедшие сутки, 27 ноября, боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины. Об том сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

“Вблизи Авдеевки враг вел огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Недалеко от населенного пункта Водяное противник применял крупнокалиберный пулемет, а на участке возле Опытного – ручной противотанковый гранатомет”,– говорится в сообщении.

Также боевики дважды стреляли из подствольного гранатомета и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Шумы Донецкой области. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия противник открывал неподалеку Катериновки.

С начала текущих суток, 28 ноября, режим прекращения огня боевики нарушили вблизи Водяного Донецкой области. С временно оккупированной Ужовки российско-оккупационные войска применяли стрелковое оружие, гранатометы различных систем, минометы калибров 120 мм и 82 мм.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/183606646808609/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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