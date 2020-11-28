В Украине количество больных COVID-19 превысило 700 тыс. человек
28.11.2020, 9:24, Новости дня
На утро 28 ноября в Украине выявили 16 294 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Накануне был также зарегистрирован рекорд для Украины – 16 218 новых заболевших COVID-19.
Среди выявленных за сутки инфицированных 689 детей и 631 медработник.
За прошедшие сутки было госпитализировано 1639 человек, умерли 184 человека, выздоровели – 8897. Было проведено 67 348 тестирований, из них 43 458 методом полимеразной цепной реакции, 23 890 – методом ИФА.
За все время пандемии в Украине заболели 709 701 человек, выздоровели 335 135, скончалось 12 093 больных COVID-19.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.
Киев – 67 278;
Винницкая область – 17 051;
Волынская область – 23 656;
Днепропетровская область – 36 487;
Донецкая область – 22 210;
Житомирская область – 29 098;
Закарпатская область – 22 974;
Запорожская область – 29 296;
Ивано-Франковская область – 35 374;
Киевская область – 36 214 случаев;
Кировоградская область – 4941;
Луганская область – 6185;
Львовская область – 45 052;
Николаевская область – 17 710;
Одесская область – 42 851;
Полтавская область – 21 490;
Ровенская область – 30 430;
Сумская область – 27 603;
Тернопольская область – 27 425;
Харьковская область – 54 517;
Херсонская область – 9845;
Хмельницкая область – 28 917;
Черкасская область – 22 053;
Черновицкая область – 33 291;
Черниговская область – 17 753.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/828768740999456
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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