Кинотеатры увеличат количество сеансов в новогодние каникулы

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28.11.2020, 9:08, Новости дня

В новогодние праздники кинотеатры будут увеличивать количество сеансов на востребованные фильмы, чтобы регулировать поток зрителей, сообщил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, обычно большее количество зрителей посещает кинотеатры 2, 3 и 4 января, но в 2021 году, учитывая ограничения, интерес может сохраняться на протяжении всех праздничных каникул.

«Нам есть что предложить зрителям. Проблема с заполняемостью залов в 25% касается аншлаговых сеансов, сейчас кинотеатры будут думать, как их разгрузить: например, давать больше кинозалов на востребованные фильмы, увеличивать количество сеансов утром и днем», – отметил он.

Березин добавил, что прогнозировать сборы, которые покажут новогодние сеансы, с учетом текущей ситуации бессмысленно. В начале ноября мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что максимальное число зрителей театров, кинотеатров и концертных залов города не должно превышать 25% общей вместимости, эти ограничения будут действовать с 13 ноября до 15 января 2021 года.



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