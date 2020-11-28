Перечислены способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой

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28.11.2020, 9:08, Новости дня

Эксперты дали советы для экономии топлива отметив, что зимой увеличению расхода способствуют долгий прогрев двигателя, отопление салона, разнообразные электрообогревы и состояние дорог.

Для уменьшения расхода топлива рекомендуется прогревать двигатель непродолжительное время – пока очищается снег с кузова. При этом после начала движения не надо быстро разгоняться. Эксперты также советуют счищать с кузова весь снег, так автомобиль станет легче, а сопротивление встречному потоку воздуха снизится, передает журнал «За рулем».

Еще один совет – следить за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает. Низкое давление чревато повышенным сопротивлением качению и перерасходу топлива. Другим способом является использование моторного масла меньшей вязкости. Для уменьшения расхода топлива можно также использовать автоодеяло, так как оно ускоряет прогрев и долго не дает мотору остыть, что важно при непродолжительных остановках.

Кроме того, следует убрать из машины все лишнее, к примеру, багажник с крыши. Рекомендуется также пересмотреть манеру езды. Так, нужно стараться водить плавнее, без пробуксовок и ненужных ускорений.

Ранее сообщалось, что автомобиль стоимостью до миллиона рублей для жителя Москвы выгоднее, чем использование такси или каршеринга.



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