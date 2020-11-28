 

Политолог о планах Лукашенко уйти от власти при новой конституции: Попадет под суд

28.11.2020, 8:44, Разное

Многие эксперты сходятся во мнении, что уход Александра Лукашенко от власти является обязательным условием для углубленной интеграции России и Белоруссии. Сам Батька прямо говорил, что не планирует оставаться на посту президента после принятия новой конституции.

Российский политолог Богдан Безпалько усомнился в искренности намерений последнего диктатора Европы. По мнению эксперта, Лукашенко не сможет себе позволить утратить реальную власть в стране, так как он рискует лишиться свободы.

Безпалько убежден, что на самом деле Лукашенко постарается изменить политическое устройство в Белоруссии таким образом, чтобы занять какой-либо пост в системе. Такой вариант развития событий позволил бы Батьке сохранить иммунитет и огромное влияние. Если Лукашенко просто отдаст власть оппозиции, он может попасть под суд, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Политолог добавил, что в обозримом будущем на политической арене Белоруссии может появиться новое имя. Нет уверенности, что лидером останется, к примеру, Светлана Тихановская, поскольку все очень стремительно меняется. Стоит также учитывать, что Лукашенко может осуществить реформу в ином ключе – Батька склонен поступать не так, как обозначал ранее.



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