Эксперт: У Лукашенко остался один путь – в Союзное государство

28.11.2020, 8:44, Разное

В четверг, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Александром Лукашенко в Минске. “Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича”, – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Таким образом Лавров напомнил Лукашенко о необходимости выполнять достигнутые в Сочи договоренности, считает Гаспарян. По мнению политолога, после того как Запад поддержал оппозицию, стало очевидно, что белорусский лидер окончательно стал нерукопожатным для США и Евросоюза.

“У Лукашенко остается только одна возможность – дальнейшая интеграция в Союзное государство, что и принято называть последними сочинскими договоренностями”, – указал эксперт.

Для Лукашенко альтернатива интеграции с Россией – установление жесткого авторитарного режима с тотальным подавлением оппозиции, считает Гаспарян. Но политолог сомневается, что белорусский лидер на это пойдет.

Лукашенко про отношения с Россией. 26 лет политика многовекторности работала без сбоя, но теперь всё изменилось. И только Россия может спасти, когда Запад отвернулся. pic.twitter.com/8CMs0vSTRO

— Факел России (@NvqCIrQcYlHT9Zt) November 26, 2020

Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Совместных заявлений лидеры не делали.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признала переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против него санкции. Ограничительные меры коснулись и чиновников из окружения главы государства.