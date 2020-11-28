 

Эксперт: У Лукашенко остался один путь – в Союзное государство

28.11.2020, 8:44, Разное

В четверг, 26 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с Александром Лукашенко в Минске. “Уважаемый Александр Григорьевич, прежде всего привет от Владимира Владимировича”, – сказал глава внешнеполитического ведомства.

Таким образом Лавров напомнил Лукашенко о необходимости выполнять достигнутые в Сочи договоренности, считает Гаспарян. По мнению политолога, после того как Запад поддержал оппозицию, стало очевидно, что белорусский лидер окончательно стал нерукопожатным для США и Евросоюза.

“У Лукашенко остается только одна возможность – дальнейшая интеграция в Союзное государство, что и принято называть последними сочинскими договоренностями”, – указал эксперт.

Для Лукашенко альтернатива интеграции с Россией – установление жесткого авторитарного режима с тотальным подавлением оппозиции, считает Гаспарян. Но политолог сомневается, что белорусский лидер на это пойдет.

Лукашенко про отношения с Россией. 26 лет политика многовекторности работала без сбоя, но теперь всё изменилось. И только Россия может спасти, когда Запад отвернулся. pic.twitter.com/8CMs0vSTRO

— Факел России (@NvqCIrQcYlHT9Zt) November 26, 2020

Напомним, что 14 сентября Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным в Сочи. Переговоры прошли за закрытыми дверями. Совместных заявлений лидеры не делали.

Политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Оппозиция не признала переизбрание Александра Лукашенко на шестой срок. Евросоюз ввел против него санкции. Ограничительные меры коснулись и чиновников из окружения главы государства.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / «Доктор, как хорошо, что вы появились»

23.10 / Предположительная любовница Тарзана Анастасия Шульженко решила записать трек

09.07 / «Ощущение некоторого самозванства»

06.09 / Два храма-близнеца, разделенные расстоянием в 14 тысяч километров и 2 тысячелетиями во времени

05.09 / Мнение: Навального отравили “новичком”

07.11 / “Макнул в нечистоты”: Зеленского разнесли после скандала с продажей украинского оружия

25.11 / Мнение: Васюки в Карабахе

11.08 / Huawei подала патент на сканер отпечатка пальцев во весь экран смартфона

13.08 / В Минске вооруженные люди заблокировали офисы “Яндекса”

16.09 / Тихановская пообещала Лукашенко безопасность при одном условии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска