Археологи нашли в ледниках артефакты

28.11.2020, 8:14, Новости дня

Норвежские археологи на склоне горы в национальном парке Ютунхеймен после таяния ледника обнаружили коллекцию древних артефактов, информирует Daily Mail.

Искатели нашли почти 70 древков стрел, обувь, ткани и кости оленей. Радиоуглеродное датирование показало, что самые старые изделия относятся к 4 тыс. 100-м годам до нашей эры, а самые последние – к 1 тыс. 300-м годам нашей эры, передает РИА «Новости».

Находясь большую часть времени в недрах ледника, некоторые стрелы сохранились практически в первоначальном виде. На наконечниках все еще были видны следы смолы и шпагата, позволяющие им крепиться к деревянному древку.

Ранее на берегу острова Русский во Владивостоке нашли останки древнего морского обитателя – предположительно, ихтиозавра, сообщил руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН Юрий Болотский.