Специалисты сообщили о признаках передозировки витамина D

28.11.2020, 7:48, Разное

Эксперты сообщают, что при неправильном приеме витамина D может наступать его передозировка. Основным фактором его переизбытка является запор.

Исследователи заявляют, что за счет света солнца и питания передозировки витамина D быть не может, она появляется при огромном приеме его добавок. Витамин может собираться в жировой ткани и попадать в кровоток. Он отвечает за усвоение и использование кальция, но если в организме его переизбыток, то он будет стимулировать тело к восприятию большого количество кальция, что вредит людям.

Ученые клиники King Fahad Medical City в Саудовской Аравии заявляют, что гиперкальциемия – это причина многих симптомов отрицательного воздействия передозировки витамина D. Они считают, что результатом состояния являются диарея и запор.

Также в журнале детской эндокринологии и метаболизма (JPEM) размещена информация о том, что симптоматикой огромного количества витамина D может быть боль в желудке. В статье сообщается о случае поступления в госпиталь подростка 12 лет с болями в животе. Анализы показали на гиперкальциемию, что говорит о передозировке витамина D.

Ученые напоминают, что если во время приема витамина появится запор, диарея, боль в желудке, то лучше перестать принимать препарат. За сутки нельзя принимать больше 4000 ME витамина D в день, что особенно касается детей, беременных и пожилых людей. Признаки злоупотребления добавкой сохраняются на протяжении нескольких месяцев после его приема.