Лукашенко ответил на подозрения в лживой статистике по COVID-19

28.11.2020, 7:21, Новости дня

Официальная статистика по смертности от коронавируса в Белоруссии отражает реальное число умерших, власти не видят интереса фальсифицировать данные, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Не надо переживать. Никто никого здесь не обманывает – это никому не нужно. Некоторые говорят: вот, фальсифицируют. Но нам-то это зачем? О чем это говорит? С точки зрения политики, наверное, было бы лучше, чтобы наших этих протестунов на место поставить. Но они и так видят: половина тестируемых с плюсом – это Минск», – цитирует Лукашенко БелТА.

«Давайте не будем следовать тем писакам, которые сегодня в интернете начинают катить волну. Смертность никогда не скроешь. Да, можешь поставить диагноз «астма», «пневмония» и так далее, но общее количество смертности никуда не денется. Закончится год, вся статистика будет налицо, и медики точно будут знать показатели по смертности. Но тем не менее почему на этом хайпуют и постят в интернете? Острая тема, надо расшевелить ее. Никто ничего не скроет. Мы живем в таком мире, что скрыть невозможно, даже ведущие страны этого сделать не смогут», – сказал президент.

Лукашенко напомнил, как еще во время первой волны коронавируса предупреждал население об опасности паники в период пандемии. Он также подчеркнул, что COVID-19 уже давно не является чисто медицинской проблемой, а перешел в политическую и экономическую плоскости.

«Если надо отгородиться от кого-то – закрывают границу под видом коронавируса, если кто-то на кого-то хочет надавить политически – используют коронавирус», – отметил белорусский лидер.

По словам главы республики, Белоруссия – единственная страна в мире, кто прошел «этот путь правильно и достойно». Кроме того, Лукашенко сравнил врачей, борющихся с COVID-19, с армией Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

«Сейчас у нас армия уже не та, что была в 41-м году, уже идет 45-й год, война заканчивается. Армия у нас мощная, и вы, командиры и бойцы этой армии, уже совсем другие люди. У нас есть определенный опыт. Это главный вывод борьбы с коронавирусом в Белоруссии», – констатировал Лукашенко.

С начала пандемии в Белоруссии выявлено 130 тыс. случаев коронавируса – суточный прирост составил более 1,5 тыс. От инфекции скончались 1128 человек.

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.