Появились сведения о возможности продления сделки ОПЕК+

28.11.2020, 7:21, Новости дня

Входящие в ОПЕК страны и партнеры организации во главе с Россией склоняются к продлению сокращения добычи нефти еще на два-три месяца, сообщили источники Wall Street Journal.

Как информирует издание, сделка еще не заключена, и ряд вопросов, связанных с выполнением несколькими странами прежних обязательств, все еще могут помешать достижению соглашения на встрече на следующей неделе в режиме онлайн. Кроме того, недавний рост цен на нефть меняет динамику рынка, что дает некоторым странам больше возможностей для спора, передает РИА «Новости».

Напомним, во вторник президент РФ Владимир Путин выразил благодарность королю Саудовской Аравии за эффективное взаимодействие в формате ОПЕК+ и вклад в обеспечение стабильности мировых энергетических рынков.

В апреле состоялось заседание ОПЕК+, в ходе которого все 23 страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти. После этого лидеры России, США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили вступление в силу договоренностей об ограничении объема добычи нефти.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. На период с августа до конца 2020 года альянс сократил обязательства по снижению объемов добычи нефти до 7,7 млн баррелей в сутки. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет удерживать добычу нефти на уровне минус 5,8 млн баррелей в сутки относительно начальных объемов.