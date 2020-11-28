Кто настоящие предки динозавров на нашей планете?

28.11.2020, 7:04, Разное

Большинство людей знают, что динозавры в привычном нам понимании, это огромные рептилии, которые населяли нашу планету шестьдесят пять миллионов лет назад.

Сами же динозавры появились благодаря глобальному потеплению, примерно триста миллионов лет назад, когда вымерли тропически леса, и рептилии оказались на грани гибели, в связи с чем пришлось эволюционировать и приспосабливаться. Одни виды вымирали, другие за счет эволюции рождались вновь.

Крокодилы как это не странно, жили и развивались в одно время с динозаврами. Да они похожи, принадлежат к одному классу пресмыкающихся, но по своей сути это два разных вида, где последний живет и в наши дни, поскольку их среда обитания не менялась, и как таковой эволюции они не подверглись. Крокодилы это ближайшие родственники предков динозавров, так будет сказать правильнее.

Среда обитания динозавров отличалась от крокодилов, они обитали по всей планете. Более того птицы, являются самыми прямыми потомками определенной ветви древних гигантов, они и есть современные динозавры. Этому свидетельствуют различные доказательства представленные палеонтологами, например в виде многочисленных окаменелостей которые находят по всей планете.

Сами же птицы произошли от хищников динозавров называемых Тераподами. У которых были длинные и мощные ноги, острые зубы, внушительный череп. Строение птичьего скелета схоже с древними гигантами.

Всем известно, что динозавры должны были иметь мощную чешую, но у многих из них были и перья. Например всем известный птеродактиль, это летающая рептилия, но не птица динозавр.

Полет дал птицам преимущество в скорости, а перья оказались этому очень кстати. Но перья это не обязательный атрибут, они появлялись в прохладном климате, где чешуя превращалась в перья и лучше сохранялось тепло.

Те товарищи кто мог дольше продержаться в воздухе, имели больше шансов спастись от хищников, следовательно эффективность оставить потомство возрастала. Происходил самый настоящий естественный отбор, в ходе эволюции.

Это простое, краткое, логическое и научное объяснение теории динозавров.