 

Студентам Подмосковья продлили удаленку до 13 декабря

28.11.2020, 7:00, Новости дня

Высшие и средние профессиональные учебные заведения Московской области продолжат обучение в дистанционном формате до 13 декабря, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Приостановить по 13 декабря 2020 года посещение обучающимися государственных образовательных организаций, предоставляющих среднее профессиональное и высшее образование, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определенном администрацией образовательной организации», – передает текст постановления РИА «Новости».

Кроме того, до 13 декабря в регионе продлен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания. Уточняется, что в пятницу в Московской области выявили 1058 новых случаев коронавируса, а с начала пандемии их было зафиксировано 108 тыс.

Ранее в Подмосковье до 29 ноября был продлен запрет на массовые мероприятия.

Глава региона заявлял, что порядка шести тыс. из 19 тыс. коек для пациентов с коронавирусом остаются в Московской области свободными.



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