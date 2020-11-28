Обзор приложения Miracast
 

Обзор приложения Miracast

28.11.2020, 6:49, Детали
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Приложение Miracast было разработано специально для того, чтобы пользователи Андроид-смартфонов могли легко и просто вывести изображение с телефона на телевизор. Реализовано это с помощью сетевого адаптера Wireless, Smart TV и т.п.

Как работать с Miracast?

Чтобы в полной мере оценить возможности приложения, необходимо иметь Smart TV, поддерживающий работу системы Miracast или дисплеев беспроводного типа. Чтобы найти и подсоединить внешнее устройство к смартфону, необходимо, чтобы он и телевизор оба подключались к одному и тому же беспроводному соединению Wi-Fi.

Подытожим: чтобы отобразить дисплей смартфона на TV, нужно убедиться, что телевизор поддерживает Miracast и/или Wireless Display, после чего оба устройства подключают к одному Wi-Fi. Затем требуется Miracast скачать, открыть приложение и нажать на кнопку установки соединения – Connect. Сделав это, пользователь увидит найденные для подключения устройства, среди которых нужно выбрать свою модель телевизора.

Дополнительные сведения

Нужно учитывать, что не каждое устройство с операционной системой Андроид поддерживает отображение дисплея на TV, из-за чего порой работа приложения происходит некорректно. Как утверждают сами разработчики, они провели тесты Miracast на телефонах от следующих производителей: Sony, Samsung, HTC. Телефоны от этих известных брендов прекрасно справляются с трансляцией экрана.

Создатели софта также обращают внимание на тот факт, что приложение может функционировать со сбоями, если версия Android ниже 4.2. Однако учитывая тот факт, что утилита распространяется бесплатно и не требует оплаты каких-то тарифных планов, то стоит как минимум попробовать ее использовать, даже если смартфон или операционная система не отвечают рекомендованным требованиям.

Если все установлено, настроено и работает, как положено, то можно выводить на экран телевизора фильмы, сериалы, передачи или даже мобильные игры. Для этого в первую очередь стоит Глаз ТВ скачать, т. к. это приложение позволяет просматривать отечественные и зарубежные каналы совершенно бесплатно.

Ну а для тех, кто ценит японскую мультипликацию, предназначена игра Гача Лайф. С ее помощью можно создавать реалистичных персонажей в стиле аниме, заставляя их выполнять определенные действия в заданном пользователем сценарии. Это очень забавно, так как приложение предоставляет довольно обширный функционал для творчества, а распространяется Gacha Life совершенно бесплатно.



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