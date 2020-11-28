Истории о том, как повреждение мозга наделило людей большим талантом

28.11.2020, 6:41, Разное

Врачи часто становились свидетелями травм головного мозга. В таких случаях люди нередко замечали некоторые существенные изменения в своей личности. В большинстве случаев эти изменения были негативными, например, депрессия, беспокойство и т. д., но в редких случаях личности некоторых людей менялись навсегда.

Они обнаруживали в себе необычные способности , которыми никогда не обладали до травмы. Это состояние также называют «приобретенным синдромом саванта». Мы представляем вам 10 таких реальных историй о том, как повреждение мозга наделило людей талантом в той или иной области.

1. Стал художником после ДТП

38-летний Скотт Меле был продавцом автомобилей в Калифорнии и однажды он ехал на автомобиле через перекресток и его сбила другая машина, гнавшая на скорости 70 миль в час. Скотта привезли в больницу, но там у него не обнаружили никаких существенных повреждений и через несколько часов отпустили домой. Однако он все-таки получил черепно-мозговую травму, правда ее последствия выявились лишь спустя четыре месяца (!).

Однажды Скот проснулся с сильным ощущением потерянности и тревожности и это чувство нарастало в нем с каждым днем. Проезжая мимо магазина красок, он внезапно понял, что хочет купить краски и начать рисовать.

До ДТП Скотт рисовал на уровне каляки-маляки, то есть как неумелый ребенок, а тут он внезапно начал создавать нечто очень яркое, красивое и выразительное. Когда он рассказал об этом врачам, то те выявили у него атипичный приобретенный синдром саванта.

2. Стал художником после неудачной операции

35-летний Джон Саркин в 1989 году обратился в больницу из-за сильного шума в ушах. Ему назначили операцию на мозге, но во время нее у Джона случилось кровоизлияние в мозжечок и инсульт.

Когда он очнулся после операции, то не мог слышать одним ухом, его зрение тоже пострадало, как и двигательные функции тела. Врачи сказали Джону, что были вынуждены удалить некоторые частички его мозга.

Вскоре выяснилось, что личность Джона изменилась. Он стал ощущать себя другим человеком, у него появились новые привычки и ему внезапно захотелось рисовать. В своей голове Джон видел яркие картины и ему не терпелось изобразить их в реальности. Его картины были насыщены красочными тонами и отличались почти мультяшным стилем. Сейчас его работы регулярно публикуются в различных журналах и галереях.

3. Превратился в математического гения

В 2002 году Джейсон Пэджетт зависал с двумя друзьями в караоке-баре. В какой-то момент он решил пойти домой, но не успел выйти из бара, как на него напали двое пьяных мужчин и серьезно избили, нанеся множество ударов по голове.

Когда друзья привезли его в больницу, у него обнаружилось сотрясение мозга и кровотечение из почки. Однако его состояние было признано стабильным и вскоре он вернулся домой. Затем на протяжении последующих дней Джейсон понял, что его мироощущение начало меняться.

Сначала у него развилось обсессивно-компульсивное расстройство, он боялся выходить наружу и постоянно мыл руки из-за страха перед микробами. Потом его зрительное восприятие мира изменилось. Он начал видеть все словно в пиксельном отображении, и даже вода, стекающая из крана, для него больше не была гладкой и ровной.

Однажды, сидя в Интернете, Джейсон случайно увидел математические уравнения с фракталами и они так сильно его заинтересовали, что он начал их изучать, а потом показал свои собственные фракталы физику из колледжа и тот был так впечатлен, что посоветовал Джейсону поступать в колледж.

Во время учебы Джейсон серьезно погрузился в физику и математику. На данный момент он нарисовал более тысячи фракталов и продает их на своем сайте. Также он написал книгу о себе "Пораженный гениальностью".

4. Получил феноменальную память

Дэниел Таммет родился в Англии в 1979 году. В детстве он страдал от эпилептических припадков и ему прописали медикаментозное лечение. Таблетки помогли, однако мозг Таммета пострадал и это как-то повлияло на его память. Он начал видеть и чувствовать числа. По его мнению, каждая цифра от нуля до 10 000 имела форму с уникальным цветом и текстурой.

Калькулятор для умножения больших цифр ему теперь был совсем не нужен, ведь Таммет просто визуализировал числа в их уникальных формах, а затем соединял их вместе, чтобы создавать новый образ решения.

В 2004 году он побил европейский рекорд по чтению числа Пи по памяти. Однажды кто-то предложил Таммету выучить исландский язык за 7 дней. Исландский язык считается одним из самых сложных языков в мире, но это не остановило Таммета. Он выучил язык за неделю.

5. Заговорил на китайском языке

Австралиец Бен Макмахон в школе учил северокитайский язык (мандаринское наречие), однако далеко в этом не продвинулся. Он мог лишь немного понимать его, но почти не мог говорить на нем. После окончания школы Бен благополучно забыл все, что учил про мандаринское наречие.

Много лет спустя, в 2015 году, Бен ехал на машине, когда в него врезался грузовик. Бен получил травму головы и целую неделю пролежал в коме. Когда он очнулся, он попытался разговаривать с медсестрами и врачами, но внезапно никто не мог понять, что он говорит.

Лишь одна медсестра поняла его, она была родом из Китая и сказала Бену, что он говорит на чистейшем мандаринском наречии. Выяснилось, что Бен полностью забыл английский язык, но в совершенстве знал и понимал мандаринский.

Чтобы снова научиться говорить и понимать английский, ему пришлось ходить на курсы английского языка., но даже тогда, когда он пытался что-то сказать, в его мозгу сначала возникала фраза на мандаринском, а потом он переводил ее на английский. Потом у него возникла сильная любовь к китайской культуре, он стал часто ездить в Китай и даже появлялся на одном из китайских популярных телешоу.

6. Стал мастером в изучении движения в фотографии

Эдверд Мейнбридж родился в Великобритании, но в 20 лет переехал в США. Там он стал продавать книги, но бизнес не задался и он все чаще подумывал о возвращении на родину. Все изменилось, когда он получил травму головы в результате опрокидывания дилижанса.

У него начались сильные головные боли, в глазах стало двоиться, резко снизился слух, а потом произошла потеря вкуса, обоняния и спутанность сознания. За три дня его каштановые волосы стали полностью седыми.

Потом стала меняться и его личность. По словам друзей, раньше он был разумным и серьезным бизнесменом, но после аварии превратился в эксцентричного художника, а заодно стал небрежно относиться к своему внешнему виду, отращивая волосы, пренебрегая расческой и часто забывая чистить одежду.

Далее у него проснулся большой интерес к фотографии, особенно к пейзажу и архитектуре. Когда он стал работать в Университете Пенсильвании, то создал более 100 тысяч фотографических картинок животных и человека в различных двигательных позах. Он мог запечатлеть настолько мелкие детали, которые обычный глаз человека был не в состоянии различить.

7. Приобрел талант к музыке

В 2006 году Дерек Амато нырнул в бассейн, не узнав, какая в нем глубина. Бассейн оказался очень мелким и Амато сильно ударился головой. Он потерял слух на 35%, его глаза налились кровью, а все тело стало так сильно болеть, словно его избили.

Пострадало и его зрения, он стал все видеть расплывчато, а боковым зрением видел двигающиеся каплевидные объекты. Через несколько дней ему стало легче, однако он стал ощущать непонятное возбуждение, его пальцы начали подергиваться, он никак не мог сосредоточиться на чем-то.

Однажды Дерек навестил своего друга Рики и увидел в его доме пианино. Он сел за него и начал играть и играть, он играл так несколько часов без перерыва (!). Раньше он умел играть лишь на гитаре и никогда не касался клавиш пианино.

В своем мышлении он видел черные и белые пятна, которые текли слева направо по узорному пути. Его пальцы лишь воспроизводили эти движения с помощью клавиш пианино. Дерек до сих пор так и не научился пользоваться нотами, но он все еще играет великолепную музыку из собственного ума.

8. Стал выполнять сложные календарные вычисления

15 января 1979 года 10-летний Орландо Сереллс играл с другими детьми в бейсбол и получил сильный удар мячом в голову. Он почти не заметил этой травмы и продолжил играть дальше, а когда пришел домой, то ничего не сказал родителям.

Через несколько месяцев у него сильно заболела голова, а когда боли прошли, Орландо обнаружил, что теперь может с легкостью вычислять на какой день недели приходится та или иная дата, какая была погода в тот или иной день в прошлом и многое другое.

В 2002 году Колумбийский университет пригласил его для обследования и ему провели функциональную магнитно-резонансную томографию мозга. Правда это не дало ответ на вопрос, почему у него возник такой талант.

9. Стал поэтом и художником

В 2000 году обычный 51-летний строитель Томми МакХью перенес кровоизлияние в мозг, у него пострадали лобная и височная доли мозга, а после инсульта случился кризис личности. Томми внезапно ощутил желание писать стихи и начал записывать в дневник все свои мысли.

Томми раньше никогда не испытывал желания заниматься творческой деятельностью, а сейчас его голова была заполнена рифмами, образами и картинами. Он увлекся живописью и часто рисовал до 19 часов в сутки. А образы в его голове крутились бесконечно.

Когда ему стало не хватать денег на холсты и краски для картин, он начал рисовать более дешевыми красками и разрисовывал стены своей квартиры, а потом и потолок. Он признался, что просто не может остановиться, а если не пишет стихи и не рисует, то лепит из глины скульптуры.

Когда Томми начал продавать свои работы, у него появились деньги. К сожалению, в 2012 году он скончался от рака.

10. Был хирургом – стал музыкантом

Тони Чикория был хирургом-ортопедом, специализирующимся на спортивной медицине. В 1994 году в него попала молния. В то время он находился всего в футе от телефонной будки, в которую и ударила молния.

После удара Тони испытал "выход из тела", он увидел свое тело со стороны, лежащем на асфальте, и видел, что оно окружено голубоватым свечением. Потом он увидел, что к нему подбежала женщина-прохожая. По счастливой случайности она оказалась медсестрой и начала делать Тони искусственное дыхание. После этого он вернулся в свое тело и очнулся.

Через несколько недель Тони посетил невролога и пожаловался на проблемы с памятью. Врач велел ему сделать несколько анализов, но ничего плохого не обнаружил. Два дня спустя у Тони возникло сильное желание играть на пианино. Тони казалось, будто его голова постоянно наполняется музыкой.

Он купил пианино и начал играть, словно всегда умел это делать. Интересно, что до аварии он практически не интересовался музыкой. Теперь же Тони начал играть и сам сочинять музыку. С годами он совершенствовал свои музыкальные способности.

29 января 2008 года Тони Чикория выступил перед публикой как профессиональный пианист в Театре Гудрич в Нью-Йорке.