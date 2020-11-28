Мнение: О шокирующем разоблачении агента Навального

28.11.2020, 6:08, Разное

Что и требовалось доказать!

Или, если угодно, чего и следовало ожидать. Всё-таки народная мудрость права: дыма без огня не бывает. И недаром ходили мутные слухи, что дело здесь не чисто. Но как же! Ни с какой стороны хода им не давали. Тогда как адепты клеймили и рвали каждого, кто смел усомниться в чистоте кумира.

Но теперь – всё…

Вскрылся на ровном месте.

Воскресший из мёртвых, Режимом™ гонимый, «Новичком» травленый российский политик Алексей navalny Навальный, находящийся «на излечении» в Германии, выступил с экранов телевизоров перед Европейским парлаентом. И полностью разоблачил…

Нет, лучше всё-таки из первых уст. Любые комментарии бледнеют и меркнут перед этим.

Должно быть очень ясное разделение между двумя вещами: российским народом, который надо принимать и к которому Европейскому союзу надо, на мой взгляд, относиться с теплом, и российским государством, к которому надо относиться как к группе преступников, которая временно взяла власть.

Поэтому Европейский союз должен «бить по деньгам». Российские олигархи – не только старые, но и новые, как этот круг друзей господина Путина, – должны стать настоящей мишенью санкций. Я скажу предельно ясно. Пока самые дорогие яхты господина Усманова стоят в порту Барселоны или в Монако, никто в России или даже в Кремле не будет относиться серьёзно к европейским санкциям. Они думают, что играют с Европейским союзом, потому что тот боится вводить реальные #санкции против реальных денег. Вот на этом надо сосредоточить внимание.

И, поверьте, такой тип санкций будет приветствовать 99% населения России. Такого рода санкции будут очень популярны в России. Просто введите их против российских олигархов. Скажите господам Усманову, Абрамовичу, Ротенбергу и так далее: “Господа, вы действуете против интересов российского народа, вы действуете против Европы, вы всё время говорите о том, что Европа плоха, так что заберите свои яхты и поставьте их где-нибудь в прекрасных портах Белорусской Республики”.

Да, по форме всё правильно. И вся российская оппозиция, с убиенного в 2015 г. Бориса Немцова, мечтает именно об этом: чтобы Запад прижал олигархов.

Но если этого не было сделано за пять лет, то…

То, видимо, дело совсем не в том, что политики на Западе, в #США и #ЕС, чего-то не понимают. Или не видят. Нет, всё они видят, и всё понимают: разведки работают, аналитики пашут, отчёты ложатся на столы. Настроения россиян Западу хорошо известны. И не волнуют его совсем.

А вот #деньги российских олигархов – друзей Путина, приятелей Путина, современников Путина и т.д., – вливающиеся в западные экономики, коллективный Запад волнуют, и очень сильно. Потому что это – инвестиции, рабочие места, поддержка внешнего спроса и проч. Совершенно необходимые вещи, особенно для Европы. Потому она и не борется особо с деньгами окружения.

Но теперь Алексей Навальный своим романтически-пламенным выступлением в Европарламенте поставил Старый Свет перед нелёгким выбором. Сделать вид, что не услышали, не заметили, не поняли – потерять лицо перед своими же конфидентами. Услышать и начать действовать – потерять #деньги, голоса избирателей, экономические перспективы. Как на это решится?

Скорее всего, никак. И Европа просто проигнорирует этот призыв российского оппозиционеры, пусть даже с некоторой потерей лица. Экономический интерес рулит. Но тогда и последнему навальнёнку станет ясно: Запад борется вовсе не с Владимиром Путиным, якобы бросившим вызов его могуществу и нарушившим все правила, писаные и неписаные. Запад борется с нежелательной для него конкуренцией со стороны России в чувствительных для него сферах. И борется Todo modo.

Вот эту подноготную и вскроет Алексей Навальный, как гнойник своим спичем, встреченным овациями. Если реальных санкций против названных им господ не последует, то… см. выше.

Со всеми вытекающими.

И кто теперь всерьёз скажет, что это всё не на руку Владимиру Путину, стремящемуся сеять разобщение и хаос? И кто возьмётся утверждать, что Алексей Навальный – не агент его?