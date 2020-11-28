 

Власти Лос-Анджелеса рекомендовали жителям не покидать дома

28.11.2020, 6:06, Новости дня

Власти округа Лос-Анджелес в штате Калифорния рекомендовали жителям не покидать без необходимости дома на фоне роста числа случаев заражения новым коронавирусом, сообщили в пресс-службе местного департамента здравоохранения.

Ограничительные меры вводятся «в связи с тем, что число случаев заражения сохраняется на тревожном уровне, а количество госпитализаций продолжает расти», подчеркнули власти. Жителям округа рекомендовано не покидать свои дома без необходимости. В случае, если избежать этого не удается, всем предписано обязательно носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию, передает ТАСС.

При условии неполного заполнения помещений разрешена работа школ, магазинов, спортивных залов, музеев, библиотек. Действие указа вступает в силу в понедельник, 30 ноября, оно будет сохраняться по меньшей мере до 20 декабря.

Накануне число выявленных случаев коронавируса в США превысило 13 млн.



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