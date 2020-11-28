Названы сроки полного восстановления электричества на острове Русский

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28.11.2020, 6:06, Новости дня

Энергетики полностью завершат восстановительные работы на острове Русский в Приморье за выходные, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«В поселках острова Русский полностью восстановят электричество в текущие выходные, доложили на рабочем выездном совещании в штабе Оборонэнерго. <…> Как сообщил генеральный директор АО «Оборонэнерго» Сергей Кирюхин, в настоящее время на территории ведется подключение электричества в поселке Аякс. Электроэнергию должны вскоре подать также на Поспелова, в Лесное, Мелковолное, Канал, Парис, где проживают в общей сложности около 1,5 тыс. человек», – приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы правительства Приморского края.

Кирюхин разъяснил, что необходимо восстановить линию электропередачи протяженностью около 10 километров. Эти работы займут до двух суток. В ближайшее время бригады на обозначенном участке планируется значительно усилить. Дополнительно должны подключиться десять человек от лесного хозяйства и 20 военных.

«Нужно организовать работу так, чтобы время нигде не терялось. Идут бригады, а сразу следом – энергетики. Чтобы между очисткой просеки и восстановлением линии передачи никаких перерывов не было», – приводят в сообщении слова главы региона Олега Кожемяко. Ранее губернатор отмечал, что именно на острове Русский ситуация остается наиболее сложной: после циклона повалены столбы с электропроводами.

К ночи 29 ноября планируется полностью запитать поселок Экипажный, ведется подключение к свету и поселка Подножье с населением около 1,9 тыс. человек. Протяженность территории, которую нужно привести в порядок и восстановить на ней линию электропередачи – 1,5 км. Бригады усилят и в районе поселков Рында и Воевода, где проживают в общей сложности около 450 человек. По словам специалистов, электрические сети располагаются большей частью в лесах, что увеличивает объем работы.

Накануне губернатор Приморского края Олег Кожемяко потребовал у мэра Владивостока отстранить от должности начальника административно-территориального управления острова Русский за непринятие мер по помощи населению во время ликвидации последствий ЧС.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Случай обледенения вантового моста во Владивостоке оказался первым в мире.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Ущерб от разгула стихии оценили в 266 млн рублей. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.



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