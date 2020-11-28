 

“Антитела до сих пор держатся”: Ксения Бородина рассказала о своем заболевании COVID-19

28.11.2020, 6:02, Разное

Популярная телезвезда Ксения Бородина провела в разделе Stories своего микроблога в Instagram интерактивное общение со своими подписчиками, в ходе которого ответила на ряд вопросов. В частности, знаменитость откровенно пояснила поклонникам о протекании своего заболевания COVID-19.
Как призналась телезвезда, изначально после появления первых симптомов одна не заподозрила факт проникновения коронавируса в свой организм, приняв появившееся недомогание за обычную простуду. “Температура была два дня. Я без антибиотиков сама справилась. Потом запахи пропали, тело ломило. Два раза делала КТ – все чисто. Посидела дома, потом сдала анализ и у меня уже антитела”, – так описала ход своей болезни красотка. К слову, она упомянула, что заболевания COVID-19 не избежали её супруг Курбан Омаров и его сын. Теперь же, по заявлению ведущей, у неё сбился режим дня, из-за чего появилась бессонница и предчувствие возможных панических атак.

Не обошла стороной красавица и вопрос приема антидепрессантов. Учитывая свою изначальную боязнь к приему разного рода таблеток, Бородина упомянула, что пробовала один из упомянутых препаратов лишь однажды, после чего испытывала неприятные ощущения. Таким образом, с проявлениями своей грусти она справляется без лекарств.



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