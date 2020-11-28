Мнение: Доброхот и цифра

28.11.2020, 5:40, Разное

(случай в Перекрестке)

Доброхот в фольклорной традиции – это, как правило, дурак, в чем-то прямо противоположный самому Мефистофелю: сила, которая тупо стремится к благу, а совершает зло. К сожалению, в этот раз таким доброхотом оказался я. История, в общем, поучительная, про настоящую «моральную дилемму», случившаяся в магазине «Перекресток» в эту полночь.

Итак, я сдуру выбрался в магазин на ночь глядя – такое бывает из-за сбитого рабочего графика. Пришел в пол-двенадцатого, пока набирал тележку продуктов – время к полуночи. Я на кассу, а там – прямо столпотворение. Буквально – очередь человек на 25 минимум, причем – работает одна касса. Ну прямо ностальгия, вспомнилось советское время, когда я в этом же магазине, но под названием «Универсам», отстаивал – в школьные годы чудесные – очереди и по полчаса, и, бывало, по часу…

Народ толпится, я решил поискать другую кассу, потенциальную – это иногда помогает. И точно – смотрю, еще одна неподалеку (в магазине вообще-то 7 касс, просто работает одна) – а там возится кассирша, и один резвый паренек уже туда прибился, ждет. Ну я туда, вторым. Слышу, кассирша, такая пожилая простая женщина, малость расплывшаяся, похожая на загнанную лошадь, говорит с отчаянием в голосе: «Все встало, теперь только в 5 минут первого! У нас новую программу недавно поставили! Теперь только пятая и седьмая кассы будут работать, а сейчас – пересменка!» Я тут же поднимаю глаза – ого, наша касса как раз пятая! «Это я удачно зашел!»

А народ-то весь замер в очереди у кассы №3. Там прям извилистая очередь уходит вглубь магазина. Причем, что характерно, народ-то всё прибывает – хотя уже первый час ночи, и даже бухла уже час как не продают! И замерли они в прямом смысле – потому что в «Перекрестке» в полночь реальная «пересменка», и все кассы разом перестают работать.

Баба, которая сидела за кассой-3 – встает и уходит (как вскоре выясняется – навсегда). Наша женщина с загнанным лицом, буквально старея на глазах, постоянно перебегает от кассы 5 к кассе 7 и обратно, что-то там судорожно дергает, потом принимается орать «Таня! Таня!!!» – видимо, в адрес ушедшей кассирши третьей кассы. За ее мучениями равнодушно наблюдают два охранника – и, собственно, больше из персонала в огромном магазине, судя по всему, никого нет. Правда, вдруг появляется еще одна кассирша, по виду молодая разбитная девица, и садится за седьмую кассу. Народ, тихо матерясь, переползает к нам – за 5ю и 7ю кассы, за мной уже основательная очередь.

Но переходят не все – как всегда в таких случаях. Первые человек восемь из третьей кассы остаются там в «очереди в никуда», не в силах примириться с мыслью, что их касса уже всё, йок. Конечно, в такой ситуации, когда ты был третьим или пятым, уходить и вставать в хвост очереди из 20 человек, причем состоящей из тех, кто стоял ЗА тобой, но вовремя просек фишку и переметнулся – это удар по самолюбию, я от души сочувствую таким людям. Никому ведь не хочется чувствовать себя дураком!

Ну и вот самые стойкие из очереди-3 начинают скандалить и орать… на кого? Конечно, на нашу кассиршу (больше просто не на кого). «Это безобразие! Немедленно откройте кассу! Какого черта?!» «Таня!» – робко кричит наша кассирша. Молчание в ответ. «Да позовите эту вашу Таню!!» – ревут тетки из очереди номер 3. «Где Таня!»

«Ох уж эта Таня… – шепчет наша кассирша с тихим отчаянием. – Ох, Таня… не забуду я тебе, Танечка!»

– А кто такая Таня? – спрашиваю я с любопытством. – Почему ее нет, действительно?

– Это наша кассирша, – безнадежно отвечает та. – У нее смена кончается в 12».

– То есть она, в принципе, все закончила и ушла? Логично… – говорю я.

Тетки в третьей очереди, номер 2 и 4, продолжают бесноваться, отказываясь покидать свой пост.

– Безобразие!! – орет четвертая, молодая брюнетка. – Я опаздываю!! Открывайте кассу сейчас же!

(«Блин, куда ты опаздываешь в начале первого ночи с полной тележкой?» – думаю я. Но молчу)

А в магазин меж тем набилось уже человек 40 с лишним, просто какой-то час пик (а вы говорите – самоизоляция и доставка). У нашей измочаленной кассирши вид уже даже не отчаявшейся, а приговоренной – а кассы-то все не открываются. Обстановка накаляется с каждой минутой.

– Зачем вы над нами издеваетесь?! – орет со слезой в голосе домохозяйка, занимающая безнадежную вторую строчку в тающей понемногу очереди №3.

– Это не она издевается, – пытаюсь я успокоить страсти. – Это называется «Цифровизация». Передовая технология! Автомат закрыл все кассы, их все равно не открыть.

Наконец – ура! С тихим звоном касса открывается, вроде бы все благополучно – можно пробивать товар. Очередь в 5 и 7 начинает двигаться, очевидно, что скоро все начнет рассасываться… Первый, стоявший передо мной, благополучно проходит, только наступает мой черед – не тут-то было! К «моей» замордованной кассирше, бросив где-то тележку, прорывается та самая брюнетка №4, из распавшейся очереди.

«Немедленно!! Немедленно, – орет она на весь магазин, – откройте третью кассу!! Вы что тут все?? Где кассир, я вас спрашиваю!!»

«Таня…» – лепечет бедная женщина, уже явно для проформы.

– Никакой Тани!! – гремит маленькая брюнетка. – Вы что, совсем оборзели?? Где персонал?! Где кассиры??

Охранники зевают, вся очередь, человек в 20, выстроившаяся за мной, стоит максимально индифферентно.

Кассирша пробивает мои продукты и одновременно лепечет, стараясь ни на кого не глядеть:

– Я сейчас… Я сама вам пробью…

«Как она пробьет? – мелькает у меня в голове. – Она на две кассы сразу будет работать, как многостаночница?»

– Мне не надо «сейчас»! – ревет уж совсем рассвирепевшая маленькая брюнетка. – Вы что, не видите?! Я ОПАЗДЫВАЮ!!

– Да что вы на нее кричите? – встреваю я. – Просто позвоните по телефону, пожалуйтесь. Над кассами же висит «Прямая линия» или что-то вроде того.

Говорю это, ей-богу, исключительно из сочувствия к бедной работнице, которая в этом чертовом магазине оказалась брошенной, как одинокий боцман в прохудившемся трюме. Тем более что я знаю – над кассами во всем супермаркетах висят объявления типа «если вы оказались в очереди, где более 4 человек, позвоните по этому телефону». Брюнетка, очевидно, никогда в жизни не обращала внимания на такие объявы, потому что она сразу хищно вцепилась в мои слова:

– По какому телефону?!

– Да вот, над кассами же висят, – говорю я.

Девица отбегает смотреть номера, а кассирша внезапно говорит мне, еще больше мрачнея:

– Ну вот, спасибо. Теперь меня еще и премии лишат!

– А что такое?! Вы же не виноваты! Я просто хотел, чтобы она орать на вас перестала…

– Да, конечно, – тяжело, но с видом полной покорности судьбе вздыхает кассирша. – Еще не хватало, чтобы она еще пожаловалась региональному менеджеру… Уж лучше бы продолжала орать…

Я расплачиваюсь и отхожу в расстроенных чувствах. Ко мне подбегает та же брюнетка – у нее уже вид азартной ищейки.

– Ну где же, где эти телефоны?! – требовательно спрашивает она меня.

Я вспоминаю, что эти таблички действительно каким-то хитрым образом расположены так, что они почему-то совершенно не бросаются в глаза. Просто НЛП какое-то. Мелькает робкая надежда, что опаздывающая девушка их так и не увидит.

– Да там где-то, – делаю я неопределенный жест рукой, и тут же – вид, как будто я сам куда-то опаздываю.

Вот так. С одной стороны – конечно, безобразие, и поставить в известность «неизвестных отцов» из высшего менеджмента было бы, вроде бы, хорошо; особенно, конечно, изыскан ход, когда третья касса, в единственном числе работавшая до 12, волею «искусственного интеллекта» закрывается после 12 – чтобы все оттуда галопом неслись на пятую и седьмую. Но пожалуешься – оказывается, просто подставишь очередного местного стрелочника, которого и так ИИ довел почти до нервного срыва. И как быть?

Радует одно: когда кругом будет один сплошной ИИ – даже вопроса такого не будет возникать, поскольку жаловаться в любом случае будет некому и незачем.