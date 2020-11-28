Мнение: Подробности убийства Фахризаде

28.11.2020, 5:16, Разное



Остатки пикапа "Ниссан", который был взорван рядом с машиной Фахризаде.

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6359990.html

Согласно государственному ТВ Ирана, рядом с машиной убитого физика-ядерщика был взорван пикап "Ниссан". Большое кол-во взрывчатки было спрятано под деревянным грузом. Взрыв был такой силы, что дверь автомобиля отбросило более чем на 200 метров.

После этого группа террористов открыла огонь из находившегося рядом внедорожника используя автоматы и пулемет.

Двое нападавших были убиты, один захвачен живым. Никаких подробностей о принадлежности исполнителей пока нет. Фахризаде скончался от полученных ранений уже после того, как его доставили в госпиталь.

По заявлению источников NYT в американских спецслужбах, теракт совершили израильские спецслужбы.

В КСИР заявили, что Иран обязательно отомстит.

На фоне заявлений демократов о готовности рассмотреть возможность восстановить ядерную сделку с Ираном, теракт под Тегераном. выглядит со стороны попыткой Израиля использовать оставшееся время правления Трампа, чтобы затруднить возможное восстановление ядерной сделки, которая еще сильнее ухудшит положение Израиля, усиливая позиции Ирана в регионе. В качестве одного из сценариев, может рассматриваться сценарий втягивания Ирана в прямую войну, что может быть выгодно как Нетаньяху (которому уже в 2021-м году предстоит покинуть свой пост), так и Трампу, которому война на Ближнем Востоке может помочь в борьбе за Белый Дом.

У Ирана есть различные опции для ответных действий и можно не сомневаться, что они последуют, но как представляется, как и в случае с ответом за убийство Сулеймани ответ будет ассиметричным. Иран понимает, что он слабее связки США и Израиля, поэтому будет с большой долей вероятности отвечать в рамках привычной стратегии гибридной войны. Также, полагаю, часть возмездия уже традиционно придется на Саудовскую Аравию и ОАЭ, благо, хуситы имеют постоянные возможности для атаки жизненно важной инфраструктуры Саудовской Аравии.

Помимо прочего, данное убийство может сыграть на руку партии “жесткого курса” в Иране, которая призывает полностью прекратить инспекции МАГАТЭ и сделать наконец свою ядерную бомбу, тем более, что часть ограничений по обогащению урана Иран уже снял.

В Тегеране вечером уже прошли митинги с требованием изгнать из страны миссию МАГАТЭ. Так что для КСИР это может стать не только проблемой, но и возможностью. Точно так же, как когда то убийство иранских ракетчиков не затормозило иранскую ракетную программу, а наоборот, подстегнуло и позволило Ирану войти в топ-10 стран имеющих ракеты большой дальности.