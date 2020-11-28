 

ЕС решил продлить санкции против России

28.11.2020, 5:12, Новости дня

Европейский союз продлит санкции против РФ на полгода по стандартной процедуре в ходе саммита ЕС, сообщил источник в Евросоюзе.

«Экономические санкции, которые затрагивают обмен с Россией в конкретных секторах экономики, периодически пересматриваются на основе последней оценки состояния выполнения минских соглашений. Мы ожидаем на этот раз такого же подхода, что и в прошлом году, когда такая оценка проводилась в декабре», – сказал собеседник РИА «Новости».

Летом постоянные представители 27 стран – членов Евросоюза согласовали продление на год ограничительных мер против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией. Украина попросила усилить санкции против Москвы.



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