 

Рыболовное судно и сухогруз столкнулись у берегов Японии

28.11.2020, 5:12, Новости дня

В результате столкновения рыболовного судна и сухогруза в порту японской префектуры Ибараки погиб по меньшей мере один человек, сообщило Киодо.

После столкновения береговая охрана Японии смогла извлечь из воды 12 членов экипажа рыболовного судна, пятерых госпитализировали. При этом один из них спасенных позже умер в больнице. По данным японских сторожевиков, пострадавших среди экипажа транспортного судна не было. Для спасении экипажа рыболовного судна задействовали вертолет береговой охраны Японии. Поиски пропавших продолжаются, передает ТАСС.

Напомним, 23 сентября российский малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с иностранным рефрижераторным судном в проливе Эресунн у берегов Дании, получив в результате пробоину выше ватерлинии.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / Напавший на школу приговорен к пожизненному заключению

06.10 / Боррель напомнил, что ЕС не банкомат для Украины

22.07 / Врио главы Архангельской области провел «Диалог на равных» с молодежью

07.07 / Зарина Догузова: Ростуризм планирует заниматься системным развитием туризма в Бурятии

04.07 / В Германии предложили снова ввести воинскую повинность

28.10 / Кекелия показала шестимесячного сына

17.11 / New York Times – советники отговорили Трампа от удара по Ирану

13.11 / Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете бюллетеней

08.07 / Отдых Порошенко на Мальдивах. ГБР объявило подозрение бывшему пограничнику

07.11 / С маркировкой пива в РФ захотели провести эксперимент

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска