Прокрустова койка

28.11.2020, 5:00, Разное

В Златоусте Челябинской области единственный роддом переделали под ковидный госпиталь. Теперь на 164 тысячи жителей — одна койка для экстренных родов.

Ехать рожать за 42 километра в Миасс или за 143 километра в Челябинск — такой выбор сегодня стоит перед женщинами Златоуста, в котором проживают без малого 164 000 человек. Единственный перинатальный центр, обслуживающий не только город, но и соседние районы (420 000 жителей), перепрофилировали под лечение больных коронавирусом.

«В сложные моменты мы вынуждены принимать решения, отвечающие интересам большинства. Сегодня численность заболевших в Златоусте растет, госпитальная база уже не может принять всех, кто нуждается в помощи. Нужно еще не менее ста коек, которые планируется развернуть на базе роддома», — написала в Facebook вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт. И тут же обратилась к роженицам: «Милые, мы создадим вам замечательные условия, с приоритизацией вызовов скорой, хорошими условиями в роддоме, профессиональным коллективом медиков».

Женщины заботливому тону чиновницы не поверили. На Change.org появилась петиция, адресованная министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову: «Мы, жители Златоуста, в том числе беременные женщины, обращаемся к Вам с мольбой. Убедительно просим оставить перинатальный центр. Родильный дом Златоуста был единственным, оборудованным детской реанимацией, и обслуживал всю горнозаводскую зону. Беременным женщинам рекомендовано теперь ехать в Миасс, где всего лишь 30 мест для рожениц! В то время как население горнозаводской зоны составляет 600 тысяч человек. До Челябинска, где остался единственный перинатальный центр, ехать из Златоуста 160 километров. С октября по февраль дороги, которые ведут в периферию, закрыты в связи с погодными условиями. Трасса в снежных заносах, гололед…»

— Закрытие роддома всегда повышает риски перинатальной смертности, — говорит автор петиции, многодетная мать Анастасия Черногорлова. — Лечить коронавирусных больных нужно не за счет других пациентов, а за счет открытия дополнительных мощностей.

У нас в городе стоят пустыми корпуса железнодорожной больницы. Выкупайте их, оборудуйте, почему нужно забирать у беременных?

По словам Черногорловой, в роддом Миасса жительниц Златоуста не принимают до непосредственного начала родов, кроме того — там нет реанимации. Платно госпитализироваться в хорошо оборудованный перинатальный центр Челябинска есть возможность не у всех: только койка, без процедур, стоит от 1017 до 2034 рублей в сутки. Стоимость манипуляций — до 14 000 рублей. В самом Златоусте оставили единственную койку для экстренных родов. Что делать, если в 164-тысячном городе экстренные роды начнутся сразу у двух женщин, — вопрос риторический.

— В перинатальном центре сейчас лежит немало пациентов с 10–15% поражения легких. Такие больные могут лечиться амбулаторно. В каком случае риск выше: быть дома с поражением 15% легких или рожать на дому? — спрашивает Анастасия Черногорлова.

По словам акушера-гинеколога Юлии Агалаковой, которая сейчас в перепрофилированном перинатальном центре лечит больных коронавирусом, пациенты с небольшим процентом поражения легких действительно госпитализируются. Но — по дополнительным показаниям: при низкой сатурации, с сопутствующими заболеваниями, пожилые. Перепрофилирование роддома Агалакова тоже считает неправильным. На вопрос, чем сложившаяся ситуация опасна для рожениц, она отвечает так: «Кто-то родит в поле, кто-то в дороге. Правда, это будут все же единичные случаи».

В минздраве Челябинской области на вопросы «Новой газеты» о том, почему перинатальный центр решили перепрофилировать под коронавирус и что делать, если в Златоусте на одну койку для экстренных родов будут претендовать две как минимум женщины, ответили, что для города разработана отдельная схема оказания медицинской помощи и госпитализации.

— Плановая госпитализация рожениц направлена в областной центр и родильный дом № 2 города Миасса. Если потребуется, экстренная помощь будет оказана на месте, в гинекологическом корпусе под кураторством специалистов перинатального центра, — рассказала пресс-секретарь минздрава Марина Сергеева. — Практика перенаправления тяжелых пациенток из Златоуста в Миасс для оказания им высококвалифицированной помощи отработана и дает хорошие показатели по рождаемости.

Жителей Златоуста, впрочем, заверения властей не устраивают. Они уже подали заявление в прокуратуру. Петиция за сохранение перинатального центра собрала 55 707 подписей.

Иван Жилин

спецкор