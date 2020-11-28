Мнение: Мне неинтересно про белых людей (с)

28.11.2020, 4:46, Разное



к/ф “Человек с бульвара капуцинов”

Продолжаю изучать “элиту ЖЖ”. После буйной, но искренней Веролы набрел на еще одну – по всей видимости, социалистку. Девушка сообщила, что с детства прониклась величайшим сочувствием к американским индейцам, и поэтому готова вполне поддержать снос памятников в США и вообще пересмотр американской истории с позиции “дать бой белым мразям”. Вот ее текст:



“Моя читательская судьба сложилась так, что я очень рано, лет в 7-8, прочитала книги Сат-Ока: “Земля соленых скал”, “Таинственные следы” и индейские легенды. Потом я часто эти книги перечитывала и вообще одно время этим натурально болела – совсем еще в детстве.

И все бы хорошо, но дело в том, что после этого мне совершенно не заходил ни этот ваш Майн Рид, ни Фенимор Купер. Мне было вообще неинтересно про каких-то белых людей. И индейцы там были изображены… ну не так, как надо. Не надо мне что-то объяснять, я делала все эти попытки читать “индейские приключения” еще в подростковом возрасте – не зашло ничего.

И прикольные команчи в “Человеке с бульвара Капуцинов” не зашли бы. Хотя немножко смешно, про сэра Чарльза Дарвина – это да.

Мало того, абсолютно весь вестерн тоже меня никогда не интересовал. Мне не смешно, не интересно и не прикольно. Когда я вижу кино про ковбоев, которые храбро сражаются против индейцев… У меня такое впечатление, что я смотрю фильм про смелых офицеров СС, которые воюют против партизан. Нет, я абстрагируюсь как-то, конечно. Но все равно не то.

Потому что, блин, в 7 или 8 лет мне рассказали всю эту историю с точки зрения индейцев. Мальчика, который вынужден был убить любимую лошадь, чтобы накормить людей. Голода, который они испытывали, вытесняемые белыми колонистами. И с тех пор я так и не смогла перестроиться и как-то полностью выбросить эту точку зрения из головы.

И вот представляете, эти негры там в Америке, или эти индейцы, которые знают историю именно со своей точки зрения – и у них в принципе она своя – всю жизнь ходят мимо этих памятников “великим белым” и “великим рабовладельцам”. По-моему, это трагично.

С одной стороны. памятники валить нехорошо, заслуги у этих “великих белых”, безусловно, есть…

С другой стороны… Я очень хорошо могу понять другую сторону, вот в чем дело.

Даже не знаю, что тут сказать. При социализме, конечно, эту проблему придется как-то решать, аккуратно, с учетом всех точек зрения, понимая, что Запад – это тоже дело тонкое”.

Дал свой комментарий (интересно, что там так же, как у Веролы, стоит скрининг комментов):

“Можно понять, конечно. Но удивительно вот что: неужели Вы не читали в том же возрасте, в 8-9 лет, истории (их было много) про беды и страдания крепостных крестьян не в Америке, а в России? Ну, хотя бы Тургенева? “Муму”? Про Салтычиху? Про разлученных супругов-крестьян, про разорванные семьи?

А ведь потомков тех крестьян в России уж точно НАМНОГО больше, чем в Америке индейцев. Не раздражают ли их все эти памятники дворянам-рабовладельцам, царям, которые освящали своей властью угнетение крестьян? В связи с этим – почему б Вам не озаботиться (при социализме) сносом всех памятников царям типа Петра и Александра, полководцам типа Суворова и Кутузова, писателям и поэтам типа Пушкина и Лермонтова?

Вы, однако, написали про индейцев. Значит ли это, что страдания несчастных крестьян (примерно в те же года, что и страдания ваших обожаемых туземцев Америки) Вам как-то по барабану?”