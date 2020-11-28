Мнение: Хуситы в 11 километрах от Мариба

28.11.2020, 4:22, Разное

После падения Лагеря Масс, хуситы энергично развиваются наступление к северо-западу от столицы провинции Мариб.

После провала ряда контратак, бригады хадистов снова покатились на восток. Отмечается рост дезертирства и самовольного оставления позиций.



Обстановка на фронте после потери хадистами Лагеря Масс.

Сегодня хуситы продвинулись к северу от основной дороги в Мариб и вышли на холмы в 11 километрах от города. Фактически, подтянув туда артиллерию, хуситы смогут обеспечивать накрытие города.

Саудиты как чувствовали, что дело пахнет керосином и еще в конце прошлой недели начали отводить свои войска из города – трейлеры с тяжелой техникой потянулись на восток.. Хуситы активно используют БПЛА и баллистические ракеты. накрывая полевые лагеря хадистов вокруг города. Отмечалось, что после некоторых ударов, в город доставляли большое кол-во раненых.

Авиаудары ВВС Саудовской Аравии лишь замедляют, но не останавливают наступление хуситов. Основная проблема хадистов, как и ранее, это пехота низкого качества, которая не выдерживает прямого столкновения с легкой пехотой хуситов. Не случайно, что в сентябре к северо-западу от Мариба для усиления фронта хадисты перебрасывали боевиков "Аль-Ислах" и ИГИЛ из провинции Байда, чтобы подкрепить шатающийся фронт.

Потеря Мариба может стать для хадистов крупнейшей военной катастрофой в 2020-м году, последствия которой превзойдут потерю Хазма и поражение в провинции Аль-Джавф. Можно отметить, что на момент начала наступления хуситов на Мариб в апреле 2020-го года, фронт проходил в 60 км от Мариба и в 40 км от Саны. И летом 2020-го года хадисты и саудиты всерьез планировали масштабную операцию по наступлению на столицу Йемена Сану. Но в итоге, исходные районы не состоявшегося наступления уже давно в тылу у хуситов, а саудиты рискуют потерять одну из ключевых позиций в Йемене, что резко ударит не только по военному престижу Саудовской Аравии, но и подорвет позиции Мансура Хади.

Можно ожидать, что саудовская коалиция попытается стянуть к Марибу дополнительные силы, сняв 2-3 бригады с других фронтов, чтобы либо выстроить новую линию обороны на ближних подступах к городу, либо снова попытать счастья в маневременной войне, предприняв контратаки, чтобы сбить наступательный порыв хуситов.

Одной из важных проблем является для них брожение среди местных племен, некоторые из которых уже перебежали на сторону хуситов. Если их примеру последуют и другие, существует риск, что тыл у хадистов развалиться еще быстрее, чем линия фронта в районе столицы провинции.

Кроме того, стоит отметить, что часть сил хадистов сейчас скована боями с боевиками STC (поддерживаемыми ОАЭ) в Абьяне. Эта усобица объективно облегчает наступательные действия хуситов.

За прошлую неделю обзор по Йемену смотри тут https://riafan.ru/1340806-khusity-nanesli-udar-ballisticheskimi-raketami-po-obektu-saudi-aramco

Там помимо победы в Марибе, хуситы еще отметились ударом по инфраструктуре Saudi Aramco в Джизане.



Хуситы в лагере Масс.