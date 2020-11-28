 

Зеленский назначил новых глав Одесской и Харьковской областей

28.11.2020, 4:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский произвел в пятницу новые назначения. Главой Одесской областной государственной администрации (ОГА) стал Сергей Гриневецкий, Харьковской ОГА – Айну Тымчук.

«Вручая служебное удостоверение во время встречи в офисе президента, Зеленский выразил надежду, что Одесская область будет развиваться, ведь она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края», – отмечается в сообщении на сайте офиса Зеленского.

Уточняется, что Гриневецкий имеет стаж работы 38 лет. Он был народным депутатом Украины шестого и седьмого созывов. В настоящее время является депутатом Одесского областного совета. Имеет почетные грамоты кабинета министров и Верховной Рады, государственные награды.

Тымчук в 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год была заместителем главы Днепропетровского областного совета, в 2010-2014 годах – заместителем Харьковского городского головы. До назначения на должность главы Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации. Имеет ордено княгини Ольги III степени.



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