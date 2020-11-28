 

Лукашенко посетил «красную зону» больницы и пообщался с пациентами

28.11.2020, 4:06, Разное

Одним из «пациентов» оказался главврач диспансера из Могилева.

Занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко в пятницу посетил «красную зону» ГКБ №6 в Минске, сообщила его пресс-служба.

На снимках, опубликованных пресс-службой Лукашенко, видно, что политик находился в коронавирусном отделении без защитного костюма и перчаток, спустив маску.

Фото: president.gov.by

Также Лукашенко посетил пациентов и пообщался с ними. Один из них высказался на тему протестов и забастовок, идущих с момента президентских выборов в стране:

«Мы этого не понимаем, что здесь творится. То, что создано, нужно преумножать и укреплять».

Сообщество медиков «Белые халаты» обратило внимание на сходство этого пациента с главным врачом онкологического диспансера в Могилеве Сергеем Батовским.

«Не, ну сидеть ж@пой на диване, и глумиться над Лукашенко всё ж проще, чем оторвать задницу и думать головой»,

— отреагировал близкий к администрации Лукашенко и связанный с его пресс-секретарем Натальей Эйсмонт телеграм-канал «Пул первого» на комментарии о его визите.

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Источник: Новая газета



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